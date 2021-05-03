ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجهم بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث من ضبط ٣ عاطلين مسجلين خطر بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم.

تحريات المباحث

كانت البداية بناء على تحريات سابقه تمكن النقيب أحمد فتحي معاون مباحث قسم حلوان والقوه المرافقه من ضبط المدعو "كارم.أ"، ٢٩ سنه عاطل ومقيم عرب غنيم حلوان وبحوزته 40 جرام من ماده بنيه داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وكذا 85 جرام من نبات عشبي بني اللون يشبه نبات الشادو المخدر وهاتف محمول ماركة نوكيا ومبلغ مالي 495 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بالحيازه للحشيش المخدر والشادو المخدر بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5947 لسنة 2021 جنح حلوان14.

كما تمكن من ضبط المدعو "وائل. ه" ٣٨ سنة عاطل ومقيم شارع سيد هريدى عرب غنيم حلوان وبحوزته 60 جرام من مادة بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول ماركة نوكيا ومبلغ مالى 250 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5949 لسنة 2021 جنح حلوان.

كما تم ضبط المدعو "محمود.ع" وشهرته "فرنسا" ٤٠ سنة عاطل ومقيم شارع 3 أ عزبة زين حلوان وبحوزته 80 جراما من مادة بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول ماركة نوكيا ومبلغ مالي 180 جنيها.

وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للحشيش المخدر بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5950 لسنة 2021 جنح حلوان.