تزامنًا مع شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد وغلق الكورنيش بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات على مدار يوم غد الاثنين الذي يوافق إجازة عيد شم النسيم، وجاء ذلك في إطار الاجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة اي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا.



وشدد المحافظ على متابعة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.



كما وجه محافظ الأقصر، بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية، مع منع أى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



وتهيب محافظة الأقصر بجميع المواطنين بضرورة التعاون والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والعبور من تلك المرحلة بسلام.