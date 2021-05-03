التنظيم والإدارة: تقييم 1063 موظفًا مرشحًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز انتهى من تقييم عدد 1063 موظفًا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس الماضي، تمهيدًا لإخضاعهم إلى التدريب اللازم قبل بدء الانتقال تدريجيًا بداية من النصف الثاني من العام الحالى 2021.



وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أن عمليات التقييم شملت العاملين بوزارات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والآثار، وغيرها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، بينما بلغ عدد من تم الانتهاء من تدريبهم فعليًا خلال شهر مارس الماضي 7281 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ليبلغ إجمالى عدد المتدربين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية 35.588 ألف متدربًا.



وتشمل الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، منها تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي، إلى جانب حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه.



كما تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.