عودة صالون «سحر الرواية» باحتفالية لضحى عاصى.. قريبًا

يفتتح صالون «سحر الرواية» أولى أعماله بالاحتفالية الخاصة بالكاتبة والروائية والباحثة ضحى عاصي، كروائية وقاصة وبرلمانية مصرية رفعت شعار الثقافة حق للجميع، ويجري الاحتفال في 29 من مايو الجاري.

جدير بالإشارة أن صالون «سحر الرواية» قد توقف نشاطه الثقافي لمدة تزيد عن العام؛ بسبب جائحة كورونا، وقد تم دمج صالون الكاتب الروائي شريف العصفوري وصالون «سحر الرواية» لصاحبه الروائي الكبير فتحي أمبابي، ودمج نشاط الصالونين حتى الخروج من الجائحة، وسيكون الملتقى بنادي تجديف القاهرة بالدقي المجاور لشيراتون الجيزة.

ضحى عاصي، روائية وقاصة وباحثة لها العديد من الأعمال الإبداعية، منها رواية «القاهرة 104»، ورواية «غيوم فرنسية»، ومجموعة قصصية تحت عنوان «سعادة السوبر ماركت»، وكتاب تحت عنوان «محاكمة مبارك شهادة السيدة نفيسة»، وتعد ضحى عاصي أول برلمانية مصرية رفعت شعار الثقافة حق للجميع.

وقد صدر لها مؤخرًا عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع الطبعة الثانية لرواية «غيوم فرنسية»، وهي الرواية الثانية لها، بعد «القاهرة 104» التي صدرت عام 2016 عن دار الياسمين للنشر، حي ترشحت «غيوم فرنسية» للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس.

ودارت رواية «غيوم فرنسية» حول نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر؛ حيث تشتت الرؤى ويصعب الفهم في مفترق تاريخي كاشف لطبيعة العلاقة المركبة بين عناصر ومكونات نسيج المجتمع وأبناء الأرض الواحدة.

شخوص الرواية يدخلون بنا هذا العالم الراهن أمامنًا، ولكننا قد نخطئ قراءته، وكلما أزحنا غشاوة أو غيمة وجدنا إننا ما زلنا نعانى بعض الهموم التي دفعت بمجموعة من المصريين المسيحيين الارتحال إلى عالم آخر، حيث أبطال الرواية يكابدون مصائر ومحن ومآلات درامية مختلفة، لكنهم جميعًا يشتركون معًا خلال الرحلة المفعمة بالقسوة، في حيرة البحث عن إجابة لأسئلة الهوية كلها.