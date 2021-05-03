الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب بطلق نارى بمنطقة الرحبى فى الغربية

طلق نارى
طلق نارى

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الإثنين، بمنطقة الرحبي بدائرة قسم أول المحلة وجرى نقله للمستشفى.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورد بلاغ باستقبال أحد المستشفيات الخاصة شاب يدعى "تامر. ع. ا" 40 عامًا ومصاب بطلق ناري في البطن ومقيم بمنطقة الرحبي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ والوقوف على أسباب الواقعة وكشف غموضه وضبط المتهم.
 
وفرّق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

أصيب شاب منطقة الرجبي المحلة الكبري محافظة الغربية المستشفى

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