الحلقة 20 من «الاختيار 2».. أحمد مكى يرصد خيانة خلية السبكى

نرصد تفاصيل الحلقة 20 من "الاختيار 2" خلال هذا التقرير وفيها، يوسف الذي قدمه الفنان أحمد مكي يرصد خيانة خلية خيرت السبكي الذي يقدمه الفنان طارق صبري، حيث ركزت الحلقة 20 من مسلسل "الاختيار 2" على الجانب الإنساني للضابط زكريا الذي ي قدمه الفنان كريم عبد العزيز بالإضافة إلى كشف أحمد مكي لبدء خيانة خلية الضباط المنشقين بقيادة خيرة السبكي الذي ي قدمه الفان طارق صبري.

الحلقة 20 من الاختيار 2

الحلقة 20 من الاختيار 2 سجلت كشف نادية التي تقدمها إنجي المقدم زوجة زكريا الذي يقدمه كريم عبد العزيز عن إصابتها بالسرطان وبعد عمل فحوصات طبية يتبين وجود ورم في الرحم مما يتطلب جراحة عاجلة وبالفعل يتم عمل جراحة واستئصال الرحم.

يتابع يوسف (أحمد مكي) زملائه السابقين في الأمن المركزي أبرزهم خيرت السبكي وحنفي جمال بعد تغيبهما عن العمل ورصدهما في الشارع يقومان بأفعال متشددة تجاه المارة ويبدأ رجال الأمن الوطني في متابعة الخلية بالكامل والقبض على الطبيب الذي كان يدرس لهم في العيادة الأفكار المتشددة، فيهرب الضباط المنشقون إلى سيناء.

تنتهي خدمة اللواء رفعت الذي يقدمه الفنان رياض الخولي وسط حزن من زكريا وضباط القطاع ويبدأ عمل رئيس الجهاز الجديد الذي يقدمه الفنان ماجد الكدواني في ظهوره الأول بالمسلسل.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

يُشارك في المسلسل الملحمي الضخم هذا العام مسلسل «الاختيار 2» مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم حيث يعد المسلسل الجديد امتدادًا لنجاح الجزء الأول الذي قدمه الفنان أمير كرارة، ويقوم ببطولة المسلسل الجديد كلا من النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي والنجم إياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي وأحمد حلاوة وهادي الجيار وأسماء أبو اليزيد وطارق صبري ومحمد علاء وعمر الشناوي وإسلام جمال وسامح الصريطي يشارك فيه أيضًا، عدد من ضيوف الشرف منهم حمد حلمي وأحمد فهمى والنجم أشرف عبد الباقي ونضال الشافعي ومحمد فراج ومصطفى أبو سريع وعلي الطيب ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.