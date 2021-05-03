الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية فى جولة ليلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية (صور)

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية في مراكز زفتى والسنطة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة لها، وذلك بحضور المهندس محمد سراج، رئيس مدينة زفتى، ونوابه أحمد توفيق ومحمد عويس.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة زفتى، حيث تابع المحافظ مدى التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه بغلق أحد المحال التجارية لتكدس الأعداد بداخله وعدم اتباعهم لتلك الإجراءات.

كما تم التنبيه على جميع المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لها، وعدم افتراش الطريق العام، وارتداء جميع العاملين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة إزالة سوق الخضار العشوائية وهو إجراء يقوم به المحافظ في كل زيارة، وتحاول الأجهزة المعنية إزالة هذه السوق دون جدوى، وسبق وقام "الدستور" بنشر تقرير حول عشوائية وما تسببه هذه السوق من إعاقة للحركة والطريق، ووعد المحافظ بحل الأزمة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة السنطة، حيث تفقد الشوارع، موجهًا أصحاب المحالّ والمقاهي بالالتزام بنسبة الإشغال المقدرة بـ 50%، كما وجه بغلق عدد من المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية أو بنسبة الإشغال المحددة.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل الأماكن العامة، خوفًا على صحتهم وتفاديًا لتفاقم عدد الإصابات في ظل الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وحرصُ على سلامتهم.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر أمس القرار رقم ٥٩٣ والذي يقضي بغلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، كذلك منع الاحتفالات والتجمعات أيًا كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات (بنسبة 50% من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة
محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة
محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة
محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة
محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة
محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة
محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة
محافظ الغربية يتفقد زفتي والسنطة
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