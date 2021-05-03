محافظ الفيوم يزور دير العزب ليهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بزيارة دير الأنبا إبرام بالعزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية، حيث كان فى استقبالهم نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، وعدد من رعاة الكنائس بالمحافظة.

قدم محافظ الفيوم تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن تمر هذه الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام، مناشدًا المواطنين بالتقدم للتسجيل لتلقي لقاح كورونا .

وأشار "الأنصاري" الى ضرورة تضافر كافة الجهود لنكون جميعاً يداً واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب مطران الفيوم عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم وجميع المهنئين، مشيراً أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعياً الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

محافظ الفيوم يزور دير العزب

محافظ الفيوم يزور دير العزب

محافظ الفيوم يزور دير العزب