«النمر» الحلقة 20.. محمد إمام يظهر بشخصيته الحقيقة ويحاول قتل هنا الزاهد

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام العديد من المفاجآت حول شخصيته الحقيقية.

وبدأت الحلقة باتفاق كل من "الشيمي" الذي يجسده محمد رياض، و"عنتر الحلق" الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، و"شمس" الذي تجسدها الفنانة نرمين الفقي لاختطاف "سكالانس" الذي يسجد دوره الفنان محمود حافظ، وذلك بعد أن اكتشفوا أنه أحد رجال النمر الذي قام بسرقتهم.

وبالفعل قاموا باختطاف سكالانس وهددوه بالقتل في حال عدم الإفصاح عن شخصية النمر الحقيقية، واضطر محمد إمام الظهور أمامهم بشخصيته الحقيقية لإنقاذ محمود حافظ واتضح أنه ابن شقيق "الشيمي" الذي قتله حرقا وهو في سن الصغر وعاد للانتقام منهم للأخذ بثأر والده واستعادة حقه والانتقام لوالده.

وقام كل من "الشيمي" و"عنتر الحلق" و"شمس" باختطاف محمد إمام والذي اتضح أن اسمه الحقيقي هو "عبد الله"، من أجل استجوابه والضغط عليه لاستعادة أموالهم المسروقة ولكنه رفض.

وانتهت الحلقة بمشهد محاولة قتل محمد إمام لـ"ملك" هنا الزاهد ابنة "الشيمي"، وذلك لهروبه من المخزن المحتجز فيه بعد أن حاولت إقناعه بأن يتراجع عما فعله وإعادة أموال والدها وإنهاء هذه الأزمة.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل النمر يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من أبرزهم نيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمد رياض، ومحمود حافظ، وأحمد عبد الله محمود، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل بشكل عام حول منطقة الصاغة وتجارة الذهب، والتجارة غير المشروعة في الصاغة ويقدم محمد إمام في المسلسل الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة "الحياة"، شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب من أجل استعادة حقه من من ظلموه.

ويواصل صناع مسلسل "النمر"، الذي يخوض بطولته محمد إمام، تصوير مشاهد العمل، بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة "الحياة" خلال الماراثون الرمضاني الجاري.

وكشف أحمد عبدالله محمود لـ«الدستور»، أنهم يواصلون التصوير بشكل شبه يومي، سعيًا منهم للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنهم بدأوا تصويره قبل فترة قصيرة من شهر رمضان، لافتًا إلى أن شيرين عادل مخرجة متمكنة وتعي ما تفعله، وهو ما جعلهم ينتهون من معظم مشاهد العمل في وقت قياسي، مؤكدًا أنه يفصلهم عن رفع فركش العمل أسبوع واحد فقط.