الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عقب رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص».. استقرار حركة المرور بطريق الفيوم

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

شهد طريق الفيوم القاهرة، استقرارا في حركة المرور عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وقال العقيد محمد رضوان وكيل إدارة مرور الفيوم، إنه تم إزالة آثار الحادث الذي أصيب به 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بالقرب من بوابات تحصيل الرسوم الجديدة.

وأضاف أنه تم الدفع بقوات خاصة بمرور الفيوم، لفتح الطريق أمام المسافرين من وإلى محافظة.

يذكر أن مرور الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند البويات الجديدة الجديدة لتحصيل الرسوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف.

وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

استقرار طريق الفيوم انقلاب ميكروباص

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