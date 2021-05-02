التنظيم والإدارة: الانتهاء من دراسة ترقية 1151 موظفًا بـ15 وحدة مارس الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من دراسة ترقية 1151 موظفًا بعدد 15 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال شهر مارس الماضي، وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز التنظيم والإدارة، فإن العدد الأكبر ممن شملتهم قرارات الترقية الأخيرة تركز بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا بعدد 662 موظفا، يليها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بعدد 149 موظفا، ثم مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة كفر الشيخ بعدد 144 موظفا، المعهد القومي للقياس والمعايرة بعدد 105 موظفين، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بعدد 46 موظفا.

كان جهاز التنظيم والإدارة، قد حدد ضوابط وإجراءات تنفيذ الترقية بالنسبة للوحدات الإدارية هي حصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسؤوليتها والذين أتموا المدد اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2020 حددها الجهاز في جدول مرفق بالكتاب الدوري، مع مراعاة إسقاط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر من أقدميات هؤلاء الموظفين- عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية- الحاصلين عليها بقرار صادر ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وشملت القواعد أن يتضمن هذا البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المُرقى منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم، وعرض التقرير على لجنة الموارد البشرية بالوحدة لاستصدار القرار التنفيذي بالترقية من السلطة المختصة، وإرسال كل من البيان والقرار إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.

وتقوم الوحدة بموافاة جهاز التنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات اللازمة للموظفين المُرقين بالقرار التنفيذي الصادر من السلطة المختصة، كما ينبغي حصر كافة أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج 5)، وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة إن وجدت، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شؤونه في استخدامها.