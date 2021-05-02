الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التنظيم والإدارة: الانتهاء من دراسة ترقية 1151 موظفًا بـ15 وحدة مارس الماضي

صالح الشيخ
صالح الشيخ

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من دراسة ترقية 1151 موظفًا بعدد 15 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال شهر مارس الماضي، وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز التنظيم والإدارة، فإن العدد الأكبر ممن شملتهم قرارات الترقية الأخيرة تركز بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا بعدد 662 موظفا، يليها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بعدد 149 موظفا، ثم مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة كفر الشيخ بعدد 144 موظفا، المعهد القومي للقياس والمعايرة بعدد 105 موظفين، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بعدد 46 موظفا.

كان جهاز التنظيم والإدارة، قد حدد ضوابط وإجراءات تنفيذ الترقية بالنسبة للوحدات الإدارية هي حصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسؤوليتها والذين أتموا المدد اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2020 حددها الجهاز في جدول مرفق بالكتاب الدوري، مع مراعاة إسقاط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر من أقدميات هؤلاء الموظفين- عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية- الحاصلين عليها بقرار صادر ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وشملت القواعد أن يتضمن هذا البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المُرقى منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم، وعرض التقرير على لجنة الموارد البشرية بالوحدة لاستصدار القرار التنفيذي بالترقية من السلطة المختصة، وإرسال كل من البيان والقرار إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.

وتقوم الوحدة بموافاة جهاز التنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات اللازمة للموظفين المُرقين بالقرار التنفيذي الصادر من السلطة المختصة، كما ينبغي حصر كافة أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج 5)، وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة إن وجدت، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شؤونه في استخدامها.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترقيات موظفين قانون الخدمة المدنية

الأكثر قراءة

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

«الصحة»: تسجيل 1051 إصابة جديدة بكورونا.. و67 حالة وفاة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

الزمالك يؤكد تقدمه باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

ماجد حبته

الانتخابات الوهمية الفلسطينية

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة