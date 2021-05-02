«ارتقى فداء للوطن».. السيرة الذاتية للشهيد أحمد الرفاعي بعد عرضها بـ«الاختيار 2»

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل الاختيار2 ، بطولة الشهيد البطل أحمد إبراهيم الرفاعي الضابط بقطاع الأمن الوطني والذى استشهد متأثرًا بإصابته جراء الانفجار الذي وقع بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الهرم يوم 23 يناير 2016.

وكان الشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي المولود في مدينة طنطا تخرج من كلية الشرطة عام ١٩٩٩ وبدأ العمل مباشرة بقطاع الأمن المركزي ثم انتقل للعمل في جهاز الأمن الوطني عام ٢٠٠٣ ، وأصبح مسؤولاً علن ملف الإرهاب في نطاق عمله واستشهد يوم 23 يناير من عام ٢٠١٦ خلال مداهمة أحد أوكار الإرهاب في محافظة الجيزة.

وحضر جنازة الشهيد الرائد أحمد إبراهيم الرفاعي وقتها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، في مسجد أكاديمية الشرطة في القاهرة.

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في الذكري الخامسة لاستشهاد الرائد أحمد إبراهيم الرفاعي الضابط بقطاع الأمن الوطني والذى استشهد في حادث إرهابي بإطلاق اسمه على أحد الشوارع وزراعة جانبيه بالأشجار وقام بزرع إحدى الأشجار بنفسه تخليدًا لذكري الشهيد وتأكيدًا أن مصر لا تنسي أولادها.

وأطلق محافظ الغربية اسم الشهيد البطل أحمد إبراهيم الرفاعي على شارع توت عنخ أمون في مدينة طنطا بمحافظ الغربية وقام بزراعة إحدى الأشجار في الشارع ضمن الأشجار التي تم زراعتها على بطول الشارع وعلى جانبيه.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.