الإفتاء توضح كيفية أداء صلاة التسابيح والأوقات المستحبة لها

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوست توضيحي لكيفية صلاة التسابيح، بالتزامن مع بداية أول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «أى بتسليمة واحدة» دون تشهد أوسط في كل ركعة من الركعات الأربع في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها».

بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات

ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.

وتبدأ الليالي الوترية لهذا العام على النحو التالي:

ليلة ٢١ تبدأ من مغرب الأحد ٢-٥-٢٠٢١م حتى فجر الإثنين ٣-٥-٢٠٢١م ليلة ٢٣ تبدأ من مغرب الثلاثاء ٤-٥-٢٠٢١م حتى فجر الأربعاء ٥-٥-٢٠٢١م ليلة ٢٥ تبدأ من مغرب الخميس ٦-٥-٢٠٢١م حتى فجر الجمعة ٧-٥-٢٠٢١م ليلة ٢٧ تبدأ من مغرب السبت ٨-٥-٢٠٢١م حتى فجر الأحد ٩-٥-٢٠٢١م ليلة ٢٩ تبدأ من مغرب الإثنين ١٠-٥-٢٠٢١م حتى فجر الثلاثاء ١١-٥-٢٠٢١م.