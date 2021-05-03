«الإحصاء» يعلن الخريطة الكاملة لقرى مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد القرى على مستوى الجمهورية تبلغ 4677 قرية وفقًا لآخر حصر تم إجراؤه عام 2019، ويعمل بها نحو 80.260 ألف شخص.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن العدد الأكبر من القرى تركز بمحافظة الشرقية بـ 509 قرية، يليها محافظة الدقهلية بعدد 494 قرية، ثم محافظة البحيرة بعدد 490 قرية، ومحافظة المنيا بعدد 361 قرية، محافظة الغربية 320 قرية، محافظة المنوفية 316 قرية، محافظة سوهاج 263 قرية، أسيوط 235 قرية.

وتذيلت القائمة محافظة الاسكندرية بعدد 5 قرى، محافظة البحر الأحمر بعدد 12 قرية، محافظة جنوب سيناء 13 قرية، محافظة الاسماعيلية 38 قرية، محافظة مرسى مطروح بعدد 56 قرية، محافظة شمال سيناء 74 قرية.

وتركز العدد الأكبر من العاملين بالقرى فى محافظة المنيا بنحو 9751 شخص، يليها محافظة الدقهلية بعدد8231 شخص، ثم محافظة الشرقية بعدد 8208 شخص، محافظة البحيرة بعدد 6918 شخص، محافظة الغربية بعدد 6375 شخص.

يشار إلى أن اختيار أولويات القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة يتم بعد حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوي معيشتهم بالاعتماد على المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الاحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القري والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.

ومبادرة حياة كريمة هي مبادرة وطنية أطلقها رئيس الجمهورية، وتعدد مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، تنبُع من مسئولية حضارية وبُعد إنساني وتهدف إلى التدخل العاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم. تسعى المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وهي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ الجهات كافة في الاتزامِ بتقديمها إلى المواطن المصري، خاصة من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.