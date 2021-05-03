الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن مسلسل النمر ومواعيد عرضه على جميع القنوات

مسلسل النمر
مسلسل النمر

يبحث العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن مواعيد مسلسل النمر علي جميع القنوات علي محرك البحث الشهير جوجل، بعد النجاح الذي حققه في الأيام السابقة بعد بداية عرضه منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وتصدر مشاهدات تفوق بها علي العديد من المسلسلات التي عرضت هذا العام، وحرصًا من "الدستور" علي عرض كافة المعلومات التي يبحث عنها القارئ، نعرض لكم  في هذا التقرير مواعيد مسلسل النمر علي جميع القنوات.

والمسلسل من بطولة النجم محمد إمام، والنجمة هنا الزاهد، بالإضافة للنجمة الكبيرة نرمين الفقي، ويضم باقة من النجوم الآخرين أبرزهم النجم محمد رياض، وكذلك بيومي فؤاد، و خالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، بالإضافة إلى محمد مهران، وأحمد حلاوة.

ومخرج المسلسل هو شيرين عادل، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وإليكم مواعيد مسلسل النمر علي جميع القنوات.

مواعيد مسلسل النمر على جميع القنوات

يعرض مسلسل النمر علي شاشة قناة الحياة  في تمام الساعة  10:45 مساءً، ويعاد الساعة الثانية صباحًا كما يعاد مره أخري الساعة  11:45 ظهر اليوم التالي.

ويتم عرض المسلسل علي شاشة قناة الحياة دراما 4 مرات ليتسنيى للمواطنين مشاهدته، ويعرض المسلسل أيضًا علي  شاشة قناة أبو ظبي يوميًا في تمام الساعة الساعة 6  مساء، ويعاد الساعه 1 الواحدة صباحًا، بينما الإعادة الثانية عل قناة ابو ظبي تكون في تمام الساعة 9 صباحًا.

وتتمثل قصة المسلسل في وجود شاب يتميز بالشجاعة في صعيد مصر، ويلقب بالنمر لشدة هذه الشجاعة، ويتورط في قتل أحد الأشخاص الذين يحاول أهله الأخذ بثأره؛ مما يجعله يهرب إلي القاهرة بعيدًا عن أهل القتيل، ويناقش المسلسل عددًا من القضايا الهامة في المجتمع أبرزها قضية الثأر.

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