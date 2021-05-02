ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

في يناير عام ٢٠١٧ خلال الاحتفال السنوي بعيد الشرطة طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يحظر الطلاق الشفوي، بمعنى ألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، فاستغرب البعض مطلبه، قبل أن يتفكروا:

كيف لا يصح الزواج إلا بمأذون وشهود وقبول وإيجاب واشهار، بينما يتم الطلاق بكلمة: "انتِ طالق"!

اليوم، بعد مرور ٤ سنوات يُعيد مسلسل "لعبة نيوتن" طرح السؤال، وقبل أن استعرض معكم شروط الزواج في أشهر المذاهب الإسلامية، دعوني أحكي لكم قصة..



في ستينات القرن الماضي، وتحديداً عام ١٩٦٧، وقفت سيدة نوبية أمام أحد قضاة محكمة الأحوال الشخصية بأسوان، تطالبه بتطليقها من زوجها الذي لا ينفق عليها، وإذا بالزوج يُخرِج من جيبه قسيمة طلاق غيابي وُثقت منذ عام، فتنهار الزوجة وتقسم انها لا تعلم بأمر طلاقها، وان زوجها كان يعاشرها طوال هذه المدة معاشرة الأزواج!

هذه الدعوى شكلت في ما بعد أحد أسباب تحول القاضي الذي نُظرت أمامه، من المذهب الحنفي – السني، إلى المذهب الجعفري - الشيعي، بعدما علم ان الطلاق على مذهب الإمام جعفر الصادق، إمام الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، لا يتم إلا أمام قاض، وبوجود شهود ذوي عدل، مما يستحيل معه إتمام الطلاق الغيابي، الذي لم يفطن المُشرع المصري بعد إلى علاته!

فما هي شروط الطلاق في المذاهب الإسلامية؟ وما إمكانية الإستعانة بالفقه الجعفري، لتطبيق قانون يمنع الطلاق إلا أمام المأذون، كما طالب الرئيس السيسي شيخ الأزهر؟ تعالوا نشوف..

شترطت المدرسة الفقهية الجعفرية أن يكون المُطلِق زوجاً، بالغاً، عاقلاً، مختاراً، قاصداً، مما يعني بطلان طلاق السكران، أو الذي لم يكن مدركاً لما يفعل أو يقول، بفعل سكر، أو نوم، أو مرض، أو أي ظرف عارض، في حين اشترطت معظم المذاهب السنية أن يكون الزوج عاقلاً بالغاً فقط، ولا يشترط أن يكون مختاراً، ولا قاصداً، ولا واعياً، فإن كان سكران وقع الطلاق، ويستثنى من ذلك المذهبين الشافعي والمالكي، اللذان اعتبرا طلاق المسكر باطلا.

كما تعتبر المذاهب السنية، ان الطلاق يقع في حالة كان الزوج هازلاً، كالذي يقول لزوجته ممازحاً : " انتِ طالق"، وإن نطقها خطئاً وليس متعمداً يقع الطلاق أيضاً، فالذي يريد مثلاً أن يقول لزوجته : "انتِ تاني" فيزل لسانه ويقول لها : "انتِ طالق" تعد طالقاً منه. والعكس صحيح..

أعرف صديقة طلقها زوجها ثلاث مرات، وفي الثالثة ذهبا معاً إلى دار الإفتاء المصرية، لطلب المشورة من أحد مشايخها، فأقسم للشيخ انه لم يقل لها : "انتِ طالق"، ولكنه قال عمداً: "انتِ طارق"، فقال له الشيخ : "خد مراتك وروح"! وقد قررت بعد ذلك ان تكايده فلم تجيبه طوال اليوم كلما ناداها بإسمها، ولما سألها عن السبب قالت له "أنا مش سارة .. أنا طارق"!

أما عن طلاق المُكره، الذي أُجبر على تطليق زوجته بالضرب، أو الوعيد، أو أي نوع من أنواع تعذيبه، أو تهديده، فيعتبره المذهب الجعفري طلاقا باطلا، لأنه لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، ويتفق الشافعية، والمالكية، والحنابلة، مع الجعافرة في ذلك، في حين تعتبره الحنفية طلاقاً صحيحاً.

كما يستطيع الزوج في المذاهب السنية أن يقول لزوجته : "انتِ طالق بالتلاتة"، فيطلقها ثلاثاً دفعة واحدة، وتحرم بذلك عليه، في حين ان المذهب الجعفري يعتبرها طلقة واحدة رجعيّة، ولا يعترف الجعافرة بمبدأ الطلاق بالثلاثة من الأساس.

أما عن صيغة الطلاق، فاعتبر أبو حنيفة ومالك وابن حنبل والشافعي ان الطلاق يصح بلفظه وأيضاً بالكنايات الدالة عليه، مما يعني أن الطلاق يقع إذا قال الزوج لزوجته "انتِ طالق الشهر الجاي .. انتي متحرمة عليا .. إلخ .." وإذا أقسم كذباً "عليا الطلاق" يقع الطلاق، وإذا قال "تبقى طالق مني إذا حدث كذا" وحدث الشيء، يقع الطلاق أيضاً، كما قالت الحنفية ان الطلاق يقع بالكتابة، فمن كتب لزوجته انها طالق أصبحت طالقاً منه.

ولا تشترط المذاهب السنية إشهاد على الطلاق، في حين تشترط المدرسة الفقهية الجعفرية، إشهاد شاهدين على الطلاق، وإتمامه أمام قاض، كما سبق وأشرنا. ويُشترط أن تكون الزوجة في طهر لم يقربها زوجها فيه، أي بعد إنتهاء الحيض، وقبل المقاربة، وإن وقع الطلاق اثناء الحيض أو بعد المقاربة، اعتبر باطلاً.

ونستطيع، بتأمل كل ما سبق ان نلخص شروط الحنفية في الطلاق، في شرط واحد هو الزوجية، فللزوج الحق في تطليق زوجته في أي حال كان هو، متى شاء، كيفما شاء، بالعدد الذي يشاء، ما يعد شرطا غير مقيدا للرجل، مجحفا للمرأة، ولكننا رغم ذلك لا نستطيع ان ننكر ان أبو حنيفة أفتى بأحقية الزوجة في ان تكون العصمة في يدها، فتطلق نفسها متى تشاء، في حين أعتبر أكثر الفقهاء ان الزواج الذي تكن فيه العصمة في يد الزوجة زواجاً باطلاً لأنه مخالف لمقتضى العقد..

ولابد هنا أن أوضح للقراء الذين شاهدوا مسرحية الهمجي، وتحديداً المشهد الذي يطلب فيه ممدوح وافي من هناء الشربجي حريته قائلاً : "طلقيني يا ناني"، قتقول له "بعينك مش هاطلقك"، وصدقوا مثلي في طفولتهم ان الزوجة التي في يديها العصمة، تملك –وحدها- قرار الطلاق كانوا واهمين!

العصمة في يد الزوجة يعني انها تستطيع ان تطلق نفسها من زوجها متى شاءت، لكنه في الوقت ذاته يملك حق تطليقها (على الناصية)!