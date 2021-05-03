الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«غالية بن علي» تتألق في سهرة رمضانية بأوبرا الإسكندرية

غالية بن علي
غالية بن علي

أحيت الفنانة التونسية غالية بن علي، مساء اليوم، حفلاً فنيًا على مسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية، ضمن برنامج السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها.

وتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل، حيث قدمت «غالية» مجموعة من الأعمال التراثية التى تفاعل معها الحضور واشتهرت بتقديمها منها «يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، عرفت الهوى وألف ليلة وليلة بجانب مختارات من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت».

يذكر أن غالية بن علي مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بسفيرة الأغنية الطربية، أتمت دراستها الجامعية في بروكسل ( بلجيكا)، كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص.

تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996  لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.


برنامج حفلا أوبر الإسكندرية

تستضيف أوبرا الإسكندرية مجموعة من الحفلات خلال شهر مايو، حيث تحيى فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي حفل يوم الربعاء الموافق 5 مايو، كما تقدم فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي،  حفل مساء الخميس الموافق 20 مايو، وحفل ريستال صولو بيانو للفنان أمير عوض الجمعة الموافق 21 مايو، كما يقام صالون دار أوبرا الإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 24 مايو.

غالية بن علي
غالية بن علي
غالية بن علي
غالية بن علي
غالية بن علي
غالية بن علي
غالية بن علي
غالية بن علي
غالية بن علي
غالية بن علي
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