ظهرا في الاختيار 2.. خيرت السبكي وكريم حمدي ضابطان انشقا عن الصف واختارا الإرهاب

سلطت الحلقة العشرون من مسلسل الاختيار 2، الضوء على الضباط المنشقين، واعتنقوا الفكر الإرهابي، في خيانة زملائهم من الضباط، من خلال التعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية، والتواصل مع الإرهابي محمد السيد الباكوتشي، قبل فض رابعة، ثم الانضمام لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي.

وكان من ضمن قائمة الضباط الذين لم يلتزموا بالقسم الملازم أول خيرت السبكي من مواليد القاهرة عام 1991م، وأطلق على نفسه «أبو علي»، كان مدربًا للإرهابيين في سيناء ومخططا لعدد من جرائم اقتحام مواقع للجيش والشرطة، فضلًا عن أنه يعتبر أحد الضباط الأربعة من دفعة 2012، الذين شاركوا في فض اعتصام رابعة العدوية.

كان يذهب لحضور دروس دينية عند أحد الشيوخ المتشددين فكريًا، وعلى الفور تم إبعاده من العمليات الخاصة نهائيًا، ونقله إلى مديريات أمن بعيدة مثل الوادي الجديد وكفر الشيخ وانقطعت علاقته بالعمليات الخاصة نهائيًا، ثم ترك الخدمة.

في نوفمبر 2018، بث تنظيم ولاية سيناء الإرهابي إصدارًا أطلق عليه اسم «سبيل الرشاد».. ظهر فيه عدد من الضباط الهاربين لأول مرة وولاية سيناء تنعاهم بعدما قضى عليهم الجيش بقصف جوي في سيناء ضمن العملية الشاملة، بينهم خيرت السبكي.

أما الملازم أول كريم محمد حمدي حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي، خريج دفعة 2007، عين حارسًا شخصيًا للواء مدحت الشناوي قائد العمليات الخاصة، وكان على علاقة صداقة بمحمد السيد الباكوتشى، الذي دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية عام 2012، وهو ما لاقى قبولًا لدى بعض الضباط، وأنه كان يعلم بخطة فض اعتصام رابعة بمدينة نصر، وأبلغ بها الإرهابية.

وذكر في تحقيقات النيابة عقب القبض عليه أنه انضم إلى خلية إرهابية تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بعدها التحقوا بتنظيم ولاية سيناء، وتلقوا دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراتهم القتالية.