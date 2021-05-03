تعرف على موعد نتيجة الترم الثانى 2021 لصفوف النقل

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن موعد نتيجة الترم الثاني 2021 لصفوف النقل، لذلك نقدم لكم تقريرًا يتضمن كافة المعلومات عن نتيجة الترم الثاني، حيث من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام المقبلة نتيجة صفوف النقل، وهي "الصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي"،.

ويحصل الطالب على النتيجة من خلال الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ودرجات الترم الثاني تمثل ٥٠%، من درجات الطلاب، ودرجات الترم الأول تمثل ٥٠%، الأخر، حيث يتم جمع درجات الترم الأول والترم الثاني، وتعد هي نتيجة الطالب النهائية في مجموع الفصلين، واحتساب درجات الترم الثاني للطلاب، تضم امتحان شهر مارس وأبريل للصفوف الدراسية بداية من الصف الثالث الابتدائي.

موعد نتيجة الترم الثاني 2021 لصفوف النقل



الطالب الذي لم يستطيع الحصول على درجات نسب النجاح في أى مادة، يمكنة خوض امتحان تكميلى في شهر مايو الجاري، وإليكم في التقرير التالي كافة التفاصيل عن موعد نتيجة الترم الثاني 2021 لصفوف النقل:

- ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الترم الثاني ٢٠٢١ لصفوف النقل، خلال الأيام المقبلة، ويمكن للطلاب في كافة مراحل صفوف النقل، الذين هدفهم الحصول على النتيجة، الدخول على الموقع الإلكترونى لبوابة نتائج التعليم الأساسي، وهو https://www.cairogovresults.com/.

- ثم يقوم بالضغط على ايقونة نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي، وهي "الصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي".

- بعد ذلك يكتب الطالب عدد من البيانات المطلوبة، وهي الرقم القومي، المرحلة الدراسية، الصف الدراسي، العام الدراسي، الفصل الدراسي، ثم الضغط على عرض النتيجة، حتي يحصل كل طالب في مراحل صفوف النقل من الحصول على نتيجة الترم الترم التاني.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة الطلاب، لمنع إصاباتهم بفيروس كورونا، وتنفذ الوزارة خطة للتعليم جديدة باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنية التي تستخدمها كل دول العالم المتطورة والمتقدمة في مجال التعليم، خصوصًا في ظل وباء فيروس كورونا.