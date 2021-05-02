اعترافات خائن ظهر في الاختيار 2.. كريم حمدي: خططنا لاغتيال السيسي وقيادات أخرى

شهدت حلقات مسلسل الاختيار 2، ظهور خلية الضباط الملتحين أثناء التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية.

ويسرد مسلسل الاختيار المعروض علي فضائية ON، جهود ضباط الأمن الوطني "رجال الظل" في القضاء على أخطر العناصر الإرهابية وتتبعها.

ونسرد في هذا التقرير اعترافات أحد أعضاء خلية الضباط الملتحين المتهم في القضية 148، عسكرية.

وأوضح الضابط المفصول كريم حمدي في اعترافاته أن الخلية اعتمدت على برنامج تدريبي قائم على محورين، أولهما فكري تمثل في عقد لقاءات تنظيمية داخل سيارته، وبالمقر التنظيمي الكائن بعيادة المتهم على إبراهيم بالشروق طالعوا خلالها إصدارات تنظيم "داعش" الإلكترونية.

وتمثل المحور الثاني في تكليف "الباكوتشي" للأعضاء باتخاذ أسماء حركية وشراء هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم، خشية من الرصد الأمني.

وقال في تحقيقات النيابة، إن "الباكوتشي" أعدّ خطة لاستهداف موكب الرئيس السيسي بالطريق العام، مستغلا وجود أعضاء من خليته –كانوا لا يزالون بالخدمة وقتها-، ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه.

كما كشف عن تخطيطهم لاستهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزي خلال اجتماعهما بضباط الأمن المركزي، بمساعدة المتهم حنفي جمال محمود أحد طاقم حراسة الأخير آنذاك.

ووفق التحقيقات، فقد خطط أعضاء الخلية لاستهداف موكب الرئيس السيسي بالطريق العام، مستغلين مشاركة 4 منهم كانوا لا يزالون بالخدمة، في تأمين الموكب.

واعترف "حمدي" بتخطيط الخلية لاستهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزي خلال اجتماعهما بضباط الأمن المركزي، وذلك بمساعدة المتهم حنفي جمال محمود أحد طاقم حراسة الأخير آنذاك، فضلًا عن دراسة اغتيال الضابطين "م. ح."، و"م. ف." بقطاع الأمن المركزي بحجة أنهما من المشاركين في فض ذات اعتصام رابعة.