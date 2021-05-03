الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1900 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وأسماك مملحة وكبدة فاسدة بالدقهلية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار حملات التفيش والرقابة البيطرية والتموينية على المحلات وأماكن بيع السلع بنطاق المحافظة لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع  بالجودة والكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاعات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين بناحية مراكز ومدن المنصورة وطلخا والمنزلة وبلقاس وميت غمر وشربين والسنبلاوين.

وأسفرت عن ضبط 1900 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة وفسيخ وسردين ورنجة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم تحرير 29 محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة جميع المحاضر بالمخالفات إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

الدقهلية وكيل صحة الدقهلية إعدام لحوم فاسدة محافظ الدقهلية

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