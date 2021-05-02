الإحصاء يكشف أبرز مؤشرات حركة السياحة خلال عام كورونا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عددا من المؤشرات الهامة المتعلقة بحركة السياحة بمصر خلال عام 2020 تزامنًا مع تفشى جائحة كورونا عالميًا، مقارنة بالمؤشرات ذاتها خلال السنوات السابقة.

وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سجلت تراجعًا إلى حدود 3.678 مليون سائح بنهاية العام الماضى 2020 مقابل 13.026 مليون سائح خلال العام السابق عليه، مشيرًا إلى أن التراجع الأخير فى أعداد السائحين بسبب جائحة كورونا يفوق المستويات التى شهدتها حركة السياحة فى أعقاب حادث الطائرة الروسية إذ انخفض عدد السائحين وقتها لـ 5.399 مليون سائح خلال عام 2016.

وطبقًا لمجموعات الدول، جاء الأوروبيون فى المرتبة الأولى بين السائحين الوافدين على مصر بعدد 2.3 مليون سائح يمثلون 62.7% من إجمالى السائحين خلال العام الماضى 2020 ، يليهم العرب بعدد 924 ألف سائح بنسبة 25.1% ، ثم الأمريكين بعدد 173 ألف سائح بنسبة 4.7%، وأخرى بعدد 275 ألف سائح بنسبة 7.5%.

واستحوذ الأوروبين على النصيب الأكبر من الليالى السياحية بعدد 21.8 مليون ليلة بنسبة 51%، يليهم العرب بعدد 14.9 مليون ليلة بنسبة 34.8%، ثم أمريكيون بعدد 2.7 مليون ليلة بنسبة 6.3%، وأخرى بعدد 3.3 مليون ليلة بنسبة 7.9%.

وفيما يخص طريقة الوصول، أظهر تقرير الإحصاء، أن الرحلات الجوية تصدرت طرق وصول الرحلات السياحية إلى مصر بنسبة 88.9% بعدد 3.2 مليون سائح، ثم الرحلات البرية بنسبة 9.1% بعدد 336 ألف رحلة، والرحلات البحرية والسريعة بنسبة 1.9% بعدد 71 ألف رحلة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن 102.8 مليون سائح زاروا مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، بإيرادات سياحية وصلت إلى 84.3 مليار دولار.، وأوضح جهاز الإحصاء أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 70.7 مليون سائح بنسبة 68.8% من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 21.9 مليون سائح بنسبة 21.3%، ثم سائحين من دول أخرى 6.6 مليون سائح بنسبة 6.4 %، وأخيراً الأمريكيين 3.6 مليون سائح بنسبة 3.5%.