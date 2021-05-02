الإمارات والولايات المتحدة تبحثان علاقات التحالف الاستراتيجية

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس كونز يرافقه السيناتور كريس فان هولين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن اللقاء تناول علاقات التحالف الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وسبل دعم هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي، والعمل المشترك لإقرار الاستقرار والسلام والتعاون ومواجهة أسباب التوتر والصراع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي لمصلحة تنمية شعوبها وتقدمها وازدهارها.

وفي وقت سابق أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن التزامهما المشترك بمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأكدتا في بيان مشترك أهمية وضرورة الارتقاء بالطموحات المناخية العالمية. وأعلن البلدان عن عزمهما التعاون؛ للاستثمار في تمويل إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، وتلتزم الدولتان بمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ على التكيف مع تداعياته.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشئون التغير المناخي: «تمتلك دولة الإمارات علاقات تاريخية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع نهج قيادتنا الرشيدة بتوثيق التعاون؛ سعياً لتحقيق التقدم؛ وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والعالم، ستقوم كل من دولة الإمارات، والولايات المتحدة، بتطبيق إجراءات فعّالة، ونهج استباقي في مجال العمل المناخي؛ للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وسنركز على الجهود المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وإزالة الكربون من قطاع الصناعة، والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون، معتمدة على مسيرة دولة الإمارات وتجربتها الرائدة التي جاءت نتيجة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة التي أظهرت التزامها بعيد المدى بالتنمية المستدامة في مختلف الجوانب، بما في ذلك الطاقة المتجددة؛ حيث تدير الدولة اليوم ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم».