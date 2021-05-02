هيئة البريد: إقبال ملحوظ على صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن لجنة متابعة إجراءات تيسير صرف المعاشات للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية قد رصدت إقبالاً ملحوظا الأمر الذي ترتب عليه نفاذ النقدية من جميع الماكينات علي مستوي الجمهورية في أقل من 48 ساعة، وتم إصدار توجيهات بإعادة تغذية الماكينات لإتمام عملية الصرف على أكمل وجه.

كان الدكتور شريف فاروق أكد أن الهيئة اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية "الخميس إلى الاثنين” حيث أنه تم تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس البريد إنه تم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء.