الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هيئة البريد: إقبال ملحوظ على صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

د شريف فاروق
د شريف فاروق

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن لجنة متابعة إجراءات تيسير صرف المعاشات للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية قد رصدت إقبالاً ملحوظا الأمر الذي ترتب عليه نفاذ النقدية من جميع الماكينات علي مستوي الجمهورية في أقل من 48 ساعة، وتم إصدار توجيهات بإعادة تغذية الماكينات لإتمام عملية الصرف على أكمل وجه.

كان الدكتور شريف فاروق أكد أن الهيئة اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية "الخميس إلى الاثنين” حيث أنه تم تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس البريد إنه تم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء.

صرف معاشات مايو هيئة البريد مصر ماكينات الصراف الآلي اجازات البريد المصري

مواد متعلقة

البريد.. صرف معاشات مايو ابتداءً من اليوم بماكينات الصراف الآلي

الأكثر قراءة

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

«الصحة»: تسجيل 1051 إصابة جديدة بكورونا.. و67 حالة وفاة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

الزمالك يؤكد تقدمه باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

ماجد حبته

الانتخابات الوهمية الفلسطينية

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة