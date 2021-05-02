«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الأرز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية لمزارعي محصول الأرز خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

تعتبر الفترة من 20 إبريل -10 مايو هي الأنسب للزراعة، وحتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل فيجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالية:

- شراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه وفى حدود المعدل الموصى به وهو30 -40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين.

- اختيار المشتل فى أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1-1.5 قيراط لكل فدان.

- تحرث الأرض جيداً ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشرة.

- تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك ( 1 كجم لكل قيراط مشتل).

- يتم بدار التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم بالمشتل.

الفترة من 10 مايو إلى 15 يونيو :

​- يتم خلال هذه الفترة العناية بالمشاتل من حيث الرى ومقاومة الحشائش حسب الترتيبات التالية:

- يستمر منسوب المياه بالمشاتل 2-3 سم بعد بدار التقاوى ولمدة خمسة أيام ثم تصرف المياه لمدة يومين ثم يعاد الرى مع مراعاة عدم جفاف أرض المشتل.

- يضاف مبيد الحشائش الموصى به مخلوطا بالرمل نثراً باليد فى وجود المياه بالمشتل وذلك بعد 8-9 أيام من بدار التقاوى.

يتم أيضا خلال هذه الفترة تجهيز الأرض المستديمة للزراعة البدار والتسطير

والشتل حسب الترتيب التالى:

1- تجهيز الأرض المستديمة للزراعة بطريقة البدار:

- حرث الأرض جيداً والتهوية مع الإهتمام بالتسوية ويفضل استخدام الليزر.

- نقع وكمر التقاوى كما فى زراعة المشتل

- إضافة السماد الآزوتى على ثلاث دفعات متساوية الأولى على الشراقى مع الغمر فى نفس اليوم، الثانية بعد 25 يوماً من الزراعة وبعد التسوية ، ثم الثالثة بعد الثانية بحوالى شهر.

2- تجهيز الأرض المستديمة للزراعة بطريقة التسطير:

- يتم إعداد الأرض بنفس الطريقة للزراعة البدار

- تتم الزراعة بتقاوى جافة وبالسطارات ثم الرى السريع كل 3-5 أيام لمدة 25 يوما ثم يبدأ الغمر المستمر.

- إضافة السماد الآزوتى على ثلاث دفعات متساوية وتضاف الأولى معها الزنك قبل الغمر المستمر.

1- تجهيز الأرض المستديمة للزراعة الشتل:

- يضاف معدل سماد السوبر فوسفات الجير على البلاط ثم الحرث ثم إضافة ثلثى معدل السماد الآزوتى قبل الحرثة الثانية مباشرة ثم التزحيف ثم الغمر فى نفس اليوم .

- إضافة كبريتات الزنك بعد التلويط وقبل الشتل مباشرة

( فى حالة عدم إضافته فى المشتل).

- ملخ الشتلات بعد 25-30 يوماً من الزراعة ونقلها إلى الأرض المستديمة فى حزم صغيرة توضع بجوار بعضها وليس فوق بعضها.

- الشتل المنتظم فى سطور أو بطريقة رجل الغراب على مسافات 20 × 20 سم بين الجور والسطور لجميع الأصناف ماعدا الصنفين جيزة 177 ، سخا 103 فتكون المسافات 15 × 15 سم مع وضع 3-4 شتلات فى الجورة.