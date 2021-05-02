أحمد عز يستأنف عرض مسرحية «علاء الدين» بمسرح كايرو شو.. 14 مايو

يستعد النجم أحمد عز لاستنئاف عرضه المسرحي الذي يحمل اسم “علاء الدين” خلال عيد الفطر المقبل يوم 14 مايو الجاري.

ويقام العرض المسرحي “علاء الدين” على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وطرحت تذاكر العرض المسرحي على 7 فئات الأولى بملبغ 1500 جنيها، والثانية بمبلغ 1000 جنيها، والثالثة بمبلغ 750 جنيها، والرابعة بـ500 جنيها، والخامسة بـ400 جنيها، والسادسة بمبلغ 300 جنيها، والسابعة والأخيرة بمبلغ 200 جنيها.

أبطال وصناع مسرحية علاء الدين

ويشارك في مسرحية علاء الدين بجانب النجم أحمد عز كل من تارا عماد في دور "ياسمين" ومحمد ثروت في دور "الجني"، وهشام إسماعيل في دور "الوزير جعفر" وسامى مغاورى في دور "السلطان"، وإسلام إبراهيم في دور "قفة"، ومحمد جمعة في دور "فرعون"، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري، وﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺤﺲ دﻋﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮي ﺧﻔﯿﻒ، واﻟﻨﺺ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ "ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﺴﺤﺮي" وﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺷﺮق أوﺳﻄﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﺎﯾﺎت ﻛﺘﺎب أﻟﻒ ﻟﯿﻠﺔ وﻟﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوف أﯾﻀًﺎ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وواﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺣﻜﺎﯾﺎت اﻟﻜﺘﺎب دوﻟﯿًﺎ.