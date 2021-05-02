الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد عز يستأنف عرض مسرحية «علاء الدين» بمسرح كايرو شو.. 14 مايو

بوستر مسرحية علاء
بوستر مسرحية علاء الدين

يستعد النجم أحمد عز لاستنئاف عرضه المسرحي الذي يحمل اسم “علاء الدين” خلال عيد الفطر المقبل يوم 14 مايو الجاري.

ويقام العرض المسرحي “علاء الدين” على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وطرحت تذاكر العرض المسرحي على 7 فئات الأولى بملبغ 1500 جنيها، والثانية بمبلغ 1000 جنيها، والثالثة بمبلغ 750 جنيها، والرابعة بـ500 جنيها، والخامسة بـ400 جنيها، والسادسة بمبلغ 300 جنيها، والسابعة والأخيرة بمبلغ 200 جنيها.

أبطال وصناع مسرحية علاء الدين

ويشارك في مسرحية علاء الدين بجانب النجم أحمد عز كل من  تارا عماد في دور "ياسمين" ومحمد ثروت في دور "الجني"، وهشام إسماعيل في دور "الوزير جعفر" وسامى مغاورى في دور "السلطان"، وإسلام إبراهيم في دور "قفة"، ومحمد جمعة في دور "فرعون"، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري، وﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺤﺲ دﻋﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮي ﺧﻔﯿﻒ، واﻟﻨﺺ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ "ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﺴﺤﺮي" وﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺷﺮق أوﺳﻄﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﺎﯾﺎت ﻛﺘﺎب أﻟﻒ ﻟﯿﻠﺔ وﻟﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوف أﯾﻀًﺎ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وواﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺣﻜﺎﯾﺎت اﻟﻜﺘﺎب دوﻟﯿًﺎ.

مسرحية علاء الدين مسرحية علاء الدين والعفريت أحمد عز كايرو شو مسرح كايرو شو عيد الفطر مسرح

الأكثر قراءة

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

«الصحة»: تسجيل 1051 إصابة جديدة بكورونا.. و67 حالة وفاة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

الزمالك يؤكد تقدمه باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

ماجد حبته

الانتخابات الوهمية الفلسطينية

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة