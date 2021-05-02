وزير النقل: صرف مكافأة للعاملين بسكك حديد مصر بمناسبة عيد الفطر

وافق وزير النقل الفريق كامل الوزير، على طلب النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق والشركات التابعة للهيئة والعاملين بنظام 55 يوما، بمناسبة عيد الفطر المبارك كالمتبع سنويا، حيث إن هذه المكافأة مدرجة بموازنة الهيئة.

وكانت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، خاطبت الوزارة يوم 24 أبريل الماضي، بشأن الموافقة على صرف تلك المكافأة.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل، وافق في شهر يوليو الماضي، على طلب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بإثابة العاملين بالهيئة والشركات التابعة للهيئة بمكافاة تشجيعية بمبلغ ٧٥٠ جنيها تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة لراحة جمهور الركاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.