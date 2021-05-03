علوى الحسينى: أدين بالفضل للمخرج أحمد خالد موسى والمنتج طارق الجنانينى

ظهور مميز للفنان الشاب علوي الحسيني، ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وإخارج أحمد خالد موسي، الذي ينافس ضمن موسم رمضان، ويأتي ضمن أكثر الأعمال مشاهدة في هذا السباق.

وظهر الفنان الشاب علوي الحسيني بدائة من الحلقة الـ21 بشخصية زوج عواطف شقيقة فاتن حرفوش، حيث تستولي علي ورث والداهم بعد وفاته وتستعين بطليقها، وهي الشخصية الذي يقدمها علوي لطرد شقيقتها من المنزل.

تفرد وتميز في الأداء

قدم علوي الحسيني شخصيته بشكل مميز وبأداء متفرد، حيث يقوم بطرد فاتن بناء على طلب شقيقتها الذي تعود له من أجل النصب علي شقيقتها، وقدم علوي الشخصية بأداء سلس وبسيط استطاع خلاله ان يعكس معاني الكراهية والطمع المتواجدين في أغلب النفوس البشرية.

بدايتي في المسرح والجمهور عرفني من snl

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، كشف علوي الحسيني، أنه بدء مسيرته الفنية منذ سنوات كثيرة من خلال المسرح، حيث قدم العديد من العروض المسرحية، أخرهم كان عرض "العيال رجعت" الذي يعد جزء ثاني من عرض مسرحية "العيال كبرت"، وتم تقديم العرض بناء علي وصية سعيد صالح الذي يعد علوي من أحفاده؛ نظرًا للقرابة الذي تجمعهم، وييضيف علوي أنه بداية معرفة الجمهر، وبه جاء عن طريق برنامج snl بالعربي الذي قدمه المنتج طارق الجنايني في عدة مواسم، وخرج منه مواهب عديدة تتصدر الساحة الفنية حاليًا.

"وقفة رجالة" و"مملكة أبليس" قدموه للجمهور

ويضيف علوي أنه قدم بعد شهرته في snl بالعربي العديد من الشخصيات في الأعمال الفنية بين السينما والدراما، من بينهم فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في السينما، ومسلسل "مملكة أبليس" الذي عرض منذ فترة على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، وكان من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي، والعملين كان بمثابة نقلة فنية له حسب وصفه.

طارق الجنايني وأحمد خالد موسى أكثر من دعموني

ويؤكد عليوي الحسيني أن المنتجين طارق الجنايني، وأحمد الجنايني، أصحاب فضل كبير عليه بعد ربنا سبحانه وتعالي في أي نجاح يقدمه نظرًا لدعمهم الشديد له منذ بداية علاقاتهم ببعض في البرنامج الكوميدي الشهير snl بالعربي، وحتي الآن، كما أن المخرج أحمد خالد موسي كان له دور كبير في تواجده بالدراما، حيث قدمه من قبل في شخصية "عرسه" بمسلسل مملكة أبليس، وهو من قامه بترشيحه لمسلسل "ملوك الجدعنة"، كما يخوض سباق رمضان بمسلسل أخر، وهو "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج.