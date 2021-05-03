الحلقة 20.. باسل خياط يستعد لأقوى ضرباته ضد طليقته فى «حرب أهلية»

في هدوء وتخطيط ماكر يستعد الطبيب النفسي يوسف (باسل خياط) لتوجيه ضربة قوية لطليقته مريم (يسرا) من خلال التلاعب بقلب ابنتها.



وشهدت الحلقة العشرون الكشف عن خطة يوسف للانتقام من مريم حيث يدفع هو ونادين بشاب لإيهام تمارا ابنة طليقته بالحب حتى يتمكن من السيطرة عليها وإقناعها بتنفيذ ما يريده دون اعتراض، فيما توقع الجمهور أن يستغلها لتنفيذ انتقام مدمر لمريم.

وينتهي النجم باسل خياط من تصويره دوره في مسلسل "حرب أهلية" يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يسافر باسل خياط عقب انتهاء تصوير دوره ضمن أحداث العمل وذلك لقضاء اجازة العيد بصحبة أسرته.

بينما تنتهي النجمة يسرا ونجوم العمل من تصوير المسلسل بأكمله الأسبوع الأخير من شهر رمضان ويقوم حاليا المخرج سامح عبد العزيز بمونتاج الحلقات النهائية من المسلسل بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة وذلك لتسليم كافة الحلقات لشركتي العدل وسينرجي والقنوات العارضة للمسلسل خلال شهر رمضان.

في "حرب أهلية" تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

“حرب أهلية” من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي وهو إنتاج العدل جروب، بمشاركة شركة سينرجي وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز

