تامر حبيب: «سعيد بأول مسلسل راديو لي.. ورمضان ملوش طعم من غير أمي» (حوار)

رغم أن اختفاؤه هذا العام عن الدراما التلفزيونية كان خبرا مخزنا لكل محبيه، إلا أنه في اللحظات الأخيرة قبل شهر رمضان أعلن السيناريست تامر حبيب عن كتابته للمسلسل الإذاعي "عشان البيج مليون" الذي يلعب بطولته الفنان آسر ياسين والنجمة نيللى كريم ويذاع على راديو إنيرجي، وقد حقق المسلسل نجاح كبير وردود أفعال واسعة جعلتنا نتعرف على كواليس ذلك العمل مع مؤلفه.

• كان خبر بأنك سيناريست لمسلسل إذاعي جديدا لمحبيك.. فكيف كانت الكواليس؟

الكواليس غريبة، أنا منذ وقت طويل أحلم بكتابة مسلسل إذاعي، صحيح أنى خضت كتابة الدراما التلفزيونية وكتابة أفلام السينما ولكن ظلت بداخلي تلك الأمنية المؤجلة، وفى اجتماع من اجتماعاتي المتكررة مع الأستاذ وليد مصطفى لتنفيذ فيلم "شلة ليبون" طرح عليَّ كتابة مسلسل إذاعي لنيللي وآسر ياسين، وشعرت كأنه وضع يده على مكان حلمي القديم ووافقت فورا.

• وكيف تقيم تجربتك في الكتابة الإذاعية الأولى؟

أقيمها بكلمة واحدة أختصر بها كل المشاعر "أنا مستمتع"، وذلك لأسباب كثيرة، أولها أنها تجربة جديدة أنقل فيها الصورة من خيالى لخيال المستمع دون وسيط ومؤثرات بصرية وديكور، فقط من رأسي لرأس المستمع مباشرة، وثانيا هو أنى أعمل لفنانين مقربين جدا لقلبي ولم يجمعنا عمل من قبل فكانت فرصة عظيمة للعمل سويا، وثالثا هو اختيار القصة، لأنها عن قصة “بجماليون” لبرنارد شو والتي تم اقتباسها لأكثر من عمل فني مثل مسرحية سيدتي الجميلة، وأنا أعشق تلك المسرحية وأعشق فيها فؤاد المهندس وشويكار.

• وهل تشبه معالجتك الدرامية معالجة المسرحية؟

إطلاقا، بعيده كل البعد عن المسرحية، قصة مختلفة وزمان مختلف وحوار مختلف وأيضا أداء مختلف، لك أن تتخيل مثلا نجمة رقيقة مثل نيللي كريم تتكلم بتلك الطريقة الشعبية وتردح في أحيان أخرى.

• لماذا ينظر بعض الناس للمسلسلات الإذاعية على أنها دراما من الدرجة الثانية؟

دي مصيبة، هل تدرك من كتب للإذاعة؟ أعظم مؤلفي مصر كتبوا للإذاعة، طه حسين كتب لها، ووحيد حامد كثير من أفلامه مثل الدنيا عل جناح يمامة كان مسلسلا إذاعيا قبل أن يتحول لفيلم، وأمثله أخرى كثيرة، أنا نفسي جزء كبير من تكويني كان من خلال الكثير من مسلسلات الإذاعة مثل أفواه وأرانب وطائر الليل الحزين وأنا وانت وساعات السفر وغيرها.

• بصراحة هل هناك استسهال منك بما أنه مسلسل إذاعي فلن تعطيه الاهتمام الذي تعطيه للأعمال الأخرى ويكفي اسمك عليه؟

يشهد الله أنني بذلت فيه كل جهد، وربما أكثر من أفلامي أيضًا، هذا شيء خاص باحترامي لنفسي، مدام قبلت أن أعمل أى عمل أتعامل معه على أنه أكبر حاجة في الكون، فأنا لا أؤمن بالسبوبة والنحت ولم أسعى إليهم طول عمري.

• مستمعو المسلسل تفاجئوا بك أيضا كممثل في المسلسل؟

نعم، أنا أؤدي دور حسن مصطفى في مسرحية سيدتي الجميلة، وبالمناسبة هذه ثاني مرة لي في التمثيل الإذاعي، أول مرة كانت منذ عدة سنوات مع أحمد السقا ومنى زكي فى مسلسل "حب بالصلصلة"، وأنا ضيف على التمثيل سواء في الدراما التلفزيونية والإذاعية، أمثل من أجل المتعة وليس الاحتراف.

• وكيف الرد الفعلي الشعبي على المسلسل؟

كل الآراء التي وصلتني ووصلت لفريق العمل إيجابية جدا، وحمستني أن أكرر تجربة الدراما الإذاعية كل عام لو استطعت.

• من هي الشخصية التي تحب أن تصالحها في رمضان وتقول لها "رمضان كريم"؟

الحمد لله لست على عدم وفاق مع أحد، ولكن حزين أننى لم ألتقى يسرا من فترة وهذا على غير العادة فأحب أقولها رمضان يا كريم يا يسرا ووحشتيني.

• ومن الذي تقول له "رمضان وحش من غيرك"؟

أمي، منذ أن رحلت وكل رمضان عليا وحش.