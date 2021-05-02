برلماني: تكلفة تطوير القطاع الصحي تثبت أن الصعيد أولوية

قال النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن رصد نحو 19 مليار جنيه لصالح تطوير قطاع الصحة والمستشفيات بالصعيد، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، تؤكد أن الصعيد أولوية قصوى وأن صحة المواطنين في الصعيد على رأس هذه الأولويات.

واضاف الشاذلي خلال تصريحات له اليوم، أن أهم المستهدفات التنموية لقطاع الصحة بقرى "حياة كريمة" تتمثل في الحرص، على توفير منشأة صحية فى كل قرية للمبادرة، وإجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحى الشامل، وإنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادات متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية.

واشار وكيل لجنة الاتصالات، إلى أن مبادرة حياة كريمة، تمكنت خلال المرحلة الأولى من تنفيذ تدخلات صحية بتطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه، وإطلاق 275 قافلة طبية قدمت خدماتها إلى أكثر من 15 ألف مواطن.

وشدد الشاذلي، أن مبادرة حياة كريمة، تتبنى برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات أهالي الريف فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية والتطوير الصحي.

وحسبما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أمام مجلس النواب، فبلغت مخصصات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) في الموازنة الجديدة 2021 / 2022 نحو 200 مليار جنيه، منهم 27,5 مليار للصحة، و4,4 مليار جنيه للتعليم، و 20 مليار جنيه للكهرباء، و102 مليار للصرف الصحي ومياه الشرب، كما تم تخصيص 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق، ويستهدف إنشاء 10828 فصلا دراسيا، و782 مركز شباب/ملعب خماسي، و إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، و تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، وإنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، وتطوير 319 مكتب بريد، وإنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، و 389 نقطة إسعاف، وتوريد 800 سيارة إسعاف، وتوفير 510 عيادة متنقلة، وإنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، و191 مركز خدمات زراعية.

وطبقا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد فإن الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة "حياة كريمة" تتمثل في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني).

وسلطت السعيد الضوء على تكامل قواعد البيانات ودمجها في "خريطة أساس" لكل قرى مبادرة "حياة كريمة" من خلال مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" الذي يهدف إلى وجود "خريطة أساس موحدة للدولة المصرية بحيث أصبح لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشروعات الخاصة بها، الأمر الذى يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات وبالتالي الحد من إهدار المال العام"، لافتة إلى أن الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكافة المشروعات والتغيّرات المكانية تتم بالإعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، موضحة أن خرائط الأساس تحتوي على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمباني، شبكات المرافق العامة، المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، الغطاء النباتي والمظاهر الطبيعية لسطح وتضاريس القرى.

