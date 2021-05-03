«صحة بورسعيد» تعلن أماكن تلقى لقاح كورونا للمواطنين

أعلن الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أماكن المراكز المحددة للمواطنين الراغبين في التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وهى مركز اللقاح بمستشفى النصر التخصصي، ومركز اللقاح بمركز صحة المسنين، بالإضافة إلى أنه جارٍ تجهيز وتشغيل مركز الإرشاد الوراثي، ومكتب صحة بورفؤاد أول، ومركز اللقاح بمركز بنك الدم الاقليمي، خلال الفترة القادمة.

وأشار "أبو هاشم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن جميع المستشفيات على قدر كبير من الجاهزية، خصوصا التي اختيرت لتلقي لقاح فيروس كورونا، وأنها مستعدة لاستقبال المواطنين الراغبين بالتطعيم.

ولفت "أبو هاشم" إلى أنه وجه مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعات اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم، موجهًا وكلاء المديرية بالقيام بعدة جولات ميدانية للوقوف على سير العمل والاطمئنان على تجهيز هذه المراكز بالشكل الجيد.

وناشد وكيل الوزارة، جميع المواطنين بتجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.