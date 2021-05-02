أحداث «نسل الأغراب» الحلقة 20: علي يحبس بكري زلط.. وجليلة تصدم عساف

شهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20 تصاعدا كبيرا في الأحداث، وذلك منذ عرضه خلال شهر رمضان الجاري، مما جعله يتصدر محرك البحث العالمي جوجل.

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20

بدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20 من حيث انتهت السابقة وهو عودة "شامية" أحلام الجريتلي والدة "غفران" أمير كرارة، وانهار "غفران" بالبكاء فور رؤيته لوالدته، والتي طلبت منه أن يوعدها بألا يكون هناك حروب أو دماء مرة أخرى، ولكنه رفض أن يوعدها بذلك لإصراره بالانتقام من عساف.

علي يحبس كبير غجر زلط

وألقى "علي" دياب القبض على "بكري" عماد زيادة كبير غجر زلط، بعدما وجد معه كمية كبيرة من الذهب، وشك "علي" أن يكون هذا ذهب الأغراب وقام بكري بسرقته، ولكن بكري يصر على الانكار، وبالفعل يقوم بحبسه لحين يعترف له من أين جاء بهذا الذهب.

جليلة تصدم عساف

ذهب عساف لمنزل "نجاة" فردوس عبد الحميد ليتحدث مع "جليلة" مي عمر ويعبر عن سعادته لاختيارها له، وأنه ما زال يحبها مثل الماضي، ولكن "جليلة" تصدمه وتعترف له بأنها اختارته خوفًا على أولادها منه، وان لا يقتل أحد منهما، لترسم ملامح الصدمة على وجه عساف والذي يصر أنها تكذ عليه فيما تقوله.

علي يغضب من عساف بسبب الحراسة المشددة

غضب "علي" من عساف بسبب إرسال رجال إلى منزله للحراسة المشددة، ليخبره "عساف" أنه أرسل هؤلاء الرجال من أجل حراسة جليلة، ولكن "علي" يرفض هذه الحراسة خاصة وأنها في منزل أخيها وأنه قادر على حمايتها.

وفي مشهد أخر، اعترف "عساف" أحمد السقا لأخيه "الدميري" محمد جمعة، أن الذهب الذي أعطاه لبكري الزلط مقابل أن يعيد له والدة غفران هو ذهب عيرة وليس حقيقي، كما اعترف له بمكان الذهب الحقيقي.

وانتهت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20 على مشهد ذهاب "غفران" إلى منزل "نجاة" لرؤية "جليلة"، ومن المقرر أن توضح حلقة غدا الـ 21 والتي تعرض الساعة الثامنة والنصف، على شاشة قناة أون سبب ذهاب غفران إلى "جليلة".