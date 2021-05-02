الإحصاء: 15.6% زيادة في اشتراكات التليفونات الثابتة خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مشتركي التليفونات الثابتة سجل ارتفاعًا إلى حدود 10.06 مليون مشترك حتى أغسطس من عام 2020، مقابل 8.7 مليون مشترك خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 15.63% خلال عام، بينما كان عدد المشتركين مطلع عام 2020 قد بلغ 9.1 مليون مشترك.

ولفت تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إلى أن المنازل تستحوذ على النصيب الأكبر من خطوط التليفونات الثابتة بعدد 6.426 مليون خط يليها القطاع الخاص بعدد 514.6 ألف خط، والقطاع الحكومي 114.022 ألف خط.

وأضاف أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية الأعلى استخدامًا للخطوط الثابتة بعدد 2.141 مليون خط، يليها محافظة الجيزة بعدد 889.6 ألف خط، ثم الإسكندرية 795.5 ألف خط، الدقهلية بعدد 523.4 ألف خط، الغربية 417.8 ألف خط، الشرقية 342 ألف خط.

وفيما يخص المحافظات الأعلى اشتراكات منزلية في الخطوط الثابتة حلت محافظة القاهرة في المقدمة بعدد 1.875 مليون خط، يليها محافظة الجيزة بعدد 809.8 ألف خط، محافظة الإسكندرية بعدد 726.7 ألف خط، ومحافظة الدقهلية 500.9 ألف خط، محافظة الغربية 396.9 ألف خط.

أما عن خطوط القطاع الخاص، استحوذت المحافظات الحضرية على النصيب الأكبر وعلى رأسها محافظة القاهرة بعدد 228.2 ألف خط، محافظة الجيزة 72.8 ألف خط، محافظة الإسكندرية 62.3 ألف خط، محافظة الدقهلية 17.9 ألف خط، محافظة الغربية 16.6 ألف خط، محافظة الشرقية 15.8 ألف خط.

وعلى صعيد اشتراكات الخطوط الثابتة بالقطاع الحكومي، بلغ عدد خطوط التليفونات بمحافظة القاهرة 37.2 ألف خط، محافظة الجيزة 6.9 ألف خط، محافظة الإسكندرية 6.4 ألف خط، محافظة المنوفية 4.7 ألف خط، محافظة البحيرة 4.6 ألف خط.