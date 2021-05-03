محافظ أسوان: جولات القرى هدفها التواصل المباشر مع هموم المواطن (صور)

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن جولاته التفقدية داخل القرى وخاصة المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة" تهدف للتواصل المباشر مع هموم وطموحات المواطن الأسواني في كل شبر من المحافظة بإعتبار ذلك من أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظ.

وجاء ذلك على هامش زيارة محافظ أسوان المفاجئة لقرية العطواني التابعة لمركز إدفو على مسافة 110 كم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك بالمضيفة الرئيسية، ورافقه قافلة مساعدات غذائية تضم وجبات جاهزة وكراتين تشمل السلع الأساسية والإستهلاكية.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة التفقدية شملت متابعة رفع كفاءة مشروع الصرف الصحي بالقرية والذي يتضمن محطة الرفع وأخرى للمعالجة، بجانب خط الطرد والشبكات، وهو الذي يتوازي مع مشروعات المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) الصحي حيث تأتي قرية العطواني ضمن 31 قرية رئيسية و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.



و أعرب أهالي القرية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والتي تؤكد على تلاحمه المستمر و المباشر مع المواطنين والبسطاء للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم والعمل على تلبيتها وتحسين مستوى المعيشة من خلال إدخال وإنتظام المرافق العامة ورفع جودة الخدمات.

وأشادوا بالتدخل السريع للمحافظ لحل تداعيات مشكلة تعطل محطة الصرف الصحى بالقرية من خلال تركيب طلمبة الرفع الجديدة وإعادة تشغيل المحطة بالكفاءة المطلوبة مرة أخرى.

كما عرض أهالي العطواني على محافظ أسوان عدد من المطالب منها أنشاء وحدة محلية قروية للعطواني تضم عدد من القرى الأخرى المجاورة، بالإضافة إلى المطالبة بأنشاء نقطة شرطة نظرًا لزيادة الكثافة السكانية.

وعقب زيارته لقرية العطواني قام أشرف عطية بجولة تفقد خلالها الشوارع الداخلية لمدينة إدفو دون إخطار مسبق للمسئولين بمجلس المدينة رصد خلالها العديد من الملاحظات التي سيتم العمل على تلافيها خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن وسط أجواء مليئة بالفرحة والود، تداول أهالي قرية العطواني بمركز إدفو، مساء اليوم الأحد، فيديو لبث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، أثناء تواجد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية معهم، وتناول وجبة الأفطار معهم.

وبجلوسه بتواضع وبساطه على حصير مفترش على الأرض و على صينة دائرية الشكل وممتلئة بطعام في أطباق من المعدن، حرص محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، تناول وجبة الإفطار مع أهالى قرية العطواني، وحرص على الاستماع عن المشكلات التي يعانوا منهم، مما جعل له مكانة عظيمة داخل قلوبهم نظرًا لاهتمامه البالغ بالمواطنين، والسعاده الغامرة التي سيطرت عليهم أثر ما فعله.

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان