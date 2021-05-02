بعد 18 عامًا.. هاني رمزي يعود للمسرح بـ«أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل»

يعود النجم هاني رمزي إلى خشبة المسرح من جديد وذلك بعد غياب 18 عاما عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كدة أوكيه في عام 2003 وذلك بعرض مسرحي يحمل أسم “أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل” .

ويستعد النجم هاني رمزي لتقديم عرض مسرحي جديد يحمل اسم “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل” حيث يعمل حاليا على التحضيرات النهائية للعمل استعدادا لتقديمه للجمهور.

ومن المقرر أن يقدم هاني رمزي مسرحية “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل” يومي 14 و15 مايو المقبل ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على خشبة مسرح جراند طيبة بمدينة نصر.

وطرحت تذاكر العرض المسرحي أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل على أكثر من فئة حيث تبدأ الأسعار من 150 جنيها مصريا وحتى 750 جنيها مصريا.

أبطال وصناع مسرحية “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل”:

ويشارك في بطولة العرض المسرحي “أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل” بجانب النجم هاني رمزي، كل من الفنانة داليا البحيري والنجم أحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم ، ومحمد جمعة ، وليلي عز العرب ، وعمرو عبد العزيز، والعرض المسرحية من تأليف محسن رزق ، وإخراج تامر كرم.

قصة وأحداث مسرحية “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل”:

وتدور مسرحية “أبو العربي في ميشين ايمبوسيبل” حول أبو العربي الشخصية الشهيرة يقع في صدفة غريبة انه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفي منذ عدة أعوام مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.



بوستر مسرحية كدة أوكيه

أخر أعمال هاني رمزي المسرحية

وتعد مسرحية كدة أوكية آخر أعمال الفنان هاني رمزي المسرحية والتي قدمها في عام 2003 وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها بالإضافة إلى النجاح الباهر أثناء عرضها التلفزيوني، وشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم وهم أحمد السقا، ومنى زكي، وشريف منير، وياسمين عبد العزيز، وسمية الخشاب، وفتحي سعد، وفاطمة كشري، والعرض المسرحي من تأليف أحمد عفيفي، وإخراج سمير العصفوري.

ودارت قصة مسرحية “كدة أوكيه” حول تراهن مدير إحدى القنوات الفضائية مع مذبع شاب على قوة النقود وقدرتها فى تحويل ابنة الجناينى إلى نجمة مشهورة بل وجعل خطيبة أحد المعدين تتركه وتحب المدير وينجح في ذلك، لكن الأمور تأخذ طريقًا آخر.