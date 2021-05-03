الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: انتظام عمل المخابز وحملات يومية خلال الإجازات

المخابز
المخابز

أعلنت وزارة التموين، عن تنظيم مديريات التموين بالمحافظات المختلفة حملات على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، عن عمل كافة المخابز بشكل طبيعي خلال الإجازات إضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات اليومية للتأكد من إنتاج الخبز بصورة جيدة، موضحة أن كافة مخازن الجملة تعمل أيضا لصرف السلع لبقالي التموين وأصحاب منافذ جمعيتي.

وذكرت الوزارة، أن إنتاج مصر من الخبز يصل إلى 250 مليون رغيف خبز يوميا، مؤكده على توفير 28 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم، وسط اقبال من المواطنين لصرف مستحقات الدعم.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين إن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين الذى وجه بتسييرها يوميا للتأكد من عمل كافة قطاعات الوزارة التي تقدم الدعم للمواطن من مخازن جملة ومنافذ صرف السلع التموينية وكذلك المخابز.

وأكد رمضان الشحات مسؤول التصوير الخارجي ومدير المركز الإعلامي، خلال مرافقة حملات مديرية تموين الجيزة، أن كافة المخابز بالمحافظة تعمل بكفاءة وكذلك منافذ صرف السلع التموينية مشيرا إلى توافر كل احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية أيضا.

وكان قد وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بإنشاء غرف مركزية بكل مديرية والإدارات التابعة لها بتسيير حملات لمحطات الوقود للتأكد من التزامها  بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات والمعلن عنها بعد تحريك أسعار البعض منها أمس بموجب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والمتمثلة في قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات التموينية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين يقومون بحملات يومية للتأكد من  التزام محطات الوقود بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية له، أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والمتمثلة في قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات التموينية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين يقومون بحملات يومية للتأكد من التزام محطات الوقود بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات.

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