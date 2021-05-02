الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عشان تحافظ على سلامتك».. مبادرة توعوية بسوهاج للحد من انتشار كورونا

تعقيم المكاتب
تعقيم المكاتب

نفذ مجلس الشباب المصري للتنمية بسوهاج مبادرة توعية في الشارع السوهاجي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وتوعية المواطنين.


ودشن شباب المجلس بقيادة ايليا ورد سوريال رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمكتب بسوهاج، من ضمنهم ماثيو مدحت، توماس إيهاب، أحمد مرتضي، وحمادة المغربي، عمرو حسين، بالمشاركة في المبادرة  لتوعية المواطنين في الشارع خاصة عند ماكينات الصرف الآلي ATM وبتوزيع الكمامات على المارة وبعض الإرشادات للمواطنين للتوعية من فيرس كورونا وطرق انتقاله.


ولاقت المبادرة استحسان الدكتور عامر محمد رئيس حي شرق وتصادف وجوده بالشارع مع تلك المبادرة التي قام بها شباب المجلس التي حازت علي إعجاب المارة من المواطنين في محاولة للمساعدة والمشاركة المجتمعية للتوعية للحد من ذلك الفيرس.

باب مدحت حسين أحمد جامعة الدولة المواطنين بعد اعجاب

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