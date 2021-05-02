للمصريين في هيوستن.. خطوات استخراج شهادة ميلاد مصرية من القنصلية

نشرت القنصلية المصرية بهيوستن عبر موقعها الإلكتروني الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج شهاد ميلاد، للمصريين المقيمين في الولاية الأمريكية.

وترصد «الدستور» تلك الإجراءات في السطور التالية:

خطوات استخراج شهادة ميلاد مصرية:

ـ يتم إرسال طلب باسم السيد القنصل العام لطلب نموذج طلب استخراج شهادة الميلاد مع كتابة اسم الطفل أو الطفلة المراد استخراج الشهادة له/ لها.

ـ يدفع رسم استخراج الشهادة (إذا كان استخراج الشهادة خلال 3 شهور من تاريخ الولادة 20$ – إذا كان استخراج الشهادة بعد 3 شهور وأقل من عام من تاريخ الولادة 40$ -إذا كان استخراج الشهادة بعد عام 45$ -إذا كان الاستخراج من شهادة الميلاد للمرة الثانية 10$ بــ money order باسم القنصلية العامة في هيوستن ولا يقبل شيكات شخصية (بالإضافة إلى 90 دولار رسوم تصديق وترجمة شهادة الميلاد الأمريكية).

ـ يقوم صاحب الشأن بموافاة القنصلية بوسيلة بريد مناسبة على أن يشمل البريد الوارد على مظروف فارغ (self addressed stamped envelope) باسم وعنوان صاحب الشأن، وأن يكون خالص الرسوم البريدية UPS USPS مع رقم للتحقق Tracking Number لإرسال النماذج المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:

* أصل جوازي سفر الأب والأم شريطة أن تكون الجوازات سارية.

* بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية

* أصل قسيمة الزواج.

* أصل شهادة الميلاد الأمريكية.

إرسال عدد 2 صورة من جميع المستندات الأصلية المرفقة.

ثالثاً: عند وصول النماذج للمواطن يجب اتباع الخطوات التالية:

ـ استيفاء بيانات النموذج والتوقيع على إقرار البنوة وإعادة إرسالها إلى القنصلية في مظروف مدفوع الثمن وإرفاق مظروف عودة مدفوع لإرسال الشهادة عند وصولها من مصلحة الأحوال المدنية.

- في حالة تسمية الطفل أو الطفلة اسم مركب يكتب الأب والأم إقرار بالموافقة على ذكر اسم واحد للطفل أو الطفلة.