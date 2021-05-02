سفير روسيا يزور الغردقة غدا لبحث استعدادات عودة السياحة الروسية

يزور «غيورغي بوريسينكو» القنصل الروسي بالقاهرة، غدا الإثنين، مدينة الغردقة، ويلتقى خلال زيارته بمحافظ البحر الأحمر، وفيكتور فوروباييف القنصل الروسي بمدينة الغردقة، لبحث الاستعدادات المتعلقة بعودة الطيران الروسي لمدينة الغردقة مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات.

ومن المقرر وصول 700 سائح روسي من القاهرة للغردقة ضمن الرحلات التي وصلت الفترة الأخيرة لاستكمال جولتهم السياحية بالغردقة، على متن إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران.



وأكد القنصل الروسي بالغردقة فكتور فوروباييف، أنه من المقرر وصول السفير العالم لدولة روسيا الاتحادية بالقاهرة السفير غيورغيبوريسينكو، لمدينة الغردقة غدًا الاثنين، ضمن مجموعة من الإجراءات والترتيبات اللازمة عقب قرار استئناف الرحلات الروسية اليمديتني الغردقة وشرم الشيخ بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات.

وأضاف القنصل الروسي بالغردقة لـ«الدستور» أنه من سيكون هناك لقاء بين السفير الروسي بالقاهرة ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي لبحث آخر الاستعدادات وتبادل وجهات النظر بشأن عودة الرحلات السياحية.

وتابع القنصل الروسي بالغردقة أن السياح الروس يتطلعون لزيارة الغردقة في أقرب وقت، مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمه من الجالية الروسية.