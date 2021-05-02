الدكتور محمد زيدان يكتب: زهر الفول للكاتب محمد مستجاب وزهرة الفول للكاتب خليل الجيزاوي

في عام 1988م صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب رواية "ماريو فارغاس يوسا" بعنوان "من قتل بالمينو موليرو؟" بترجمة د. حامد أبو أحمد، وقد أحدثت ضجة كبيرة وقتها لأسباب ليس هذا مقام ذكرها، وفي عام 1986 نشر محمد المنسي قنديل مجموعته "من قتل مريم الصافي؟" عن دار الفكر للدراسات والنشر بالقاهرة، وإليك الآتي:

من قتل موليرو:

ــــ جثة معلقة قُتلت بوحشية.

ــــ ضابط يبحث عن القاتل.

ــــ يغوص في أعماق حواري إحدى ضواحي مدينة في البيرو.

ـــــ يفشل الضابط في الحصول على شيء. (الرواية).

من قتل مريم الصافي:

ــــ جثة/ جثث، ملقاة على حافة إحدى الترع في إحدى قرى الصعيد.

ــــ ضابط يبحث عن القاتل.

ـــــ يغوص في أعماق الذوات المحيطة.

ــــ يفشل الضابط في الحصول على شيء. (قصة قصيرة).

ترى من أخذ ممن؟ يوسا الذي كتب روايته في نهاية السبعينيات، ونُشرت مُترجمةً للعربية في منتصف الثمانينيات، مع الأخذ في الاعتبار أنها نشرت بالإنجليزية في نهاية السبعينيات، أم محمد المنسي قنديل الذي نشر مجموعته في عام 1986، وما هذا التشابه الكبير بين العنوان والفكرة المركزية والأفكار المساعدة والتي تكاد أن تتطابق؟!

الحادثة الأخرى، أن الكاتب الراحل خيري عبد الجواد له مجموعة قصص قصيرة منشورة في نهاية الثمانينيات بعنوان "قرن غزال"، والكاتب ربيع عقب الباب له مجموعة قصصية منشورة بعدها بمدة كبيرة بالعنوان نفسه "قرن غزال"، ولا تشابه بينهما على الإطلاق، إلا في العنوان.

نأتي للمهم، قصة الكاتب الكبير محمد مستجاب بعنوان "زهر الفول"، لا تحكي عن الكتكوت الذي أومأ الشيخ إليه عند الخالة "أم عوف" بأنه مثل زهر الفول، وإنما الصورة مجرد تكئة فنية للغوص في المجتمع الريفي؛ حيث دارت الأفكار حول الأنساق الفكرية التي تحكم وتتحكم في العقلية الشعبية فيما يشبه الأساطير في الآتي:

"الشيخ: هذا زهر الفول.

وأكمل الرجل في هدوء رصين ضاغطًا على التوتر:

ــــ سيكون له شأنٌ عظيم."

ثم تتوالى الأفكار فيما يشبه الغوص في تلك العقلية التي تتحكم في حياة الإنسان البسيط في صعيد مصر، يعني

ذُكرت شبه الجملة "زهر الفول" بداية من الكرامة التي قال بها الشيخ، ثم يتحول الموضوع إلى بسط سردي أسطوري، حيث ذاع خبر الكتكوت زهر الفول فأصبح مقصد الناس، عقيمات لم ينلن حظًا من الإنجاب، عوانس يبحثن عن الزواج، حتى أصبح مصدرًا للكسب الوفير والبركة لكل آل عوف، كبر "زهر الفول" وصار ديكًا روميًّا، ثم تجاوز مرحلة لا يعرف الراوي لها حيوانًا، حتى صار عملاقًا مُتوحشًا، وأهلك كل شيء. (نهاية القصة).

أما قصة الكاتب خليل الجيزاوي، فهي قصة لا تتجاوز الصفحتين، ترصد يوميات امرأة ريفية تبحث عن دجاجة ضالة لها، بكل ما أوتيت من أفكار وأحوال، ليس في القصة أي مسحة أسطورية، وليس فيها إشارات إلى معتقدات شعبية، كذلك ليس فيها إشارات لأحداث خارجة عن إطار بحث الأم عن دجاجة مفقودة عادت، ريشها مثل "نوار زهرة الفول".

وزهر الفول عند مستجاب نموذج للفكر الشعبي الأسطوري المسيطر على أهل القرى في الصعيد، متمثلا في الكتكوت الذي نالته البركة، ثم أصبح مصدرًا للموت والدمار، حتى أنه تحول إلى أيقونة للبركة، أما "زهرة الفول" للجيزاوي، فإيماءة إلى لون نوار زهرة الفول- لون ريش الدجاج الأبيض، حكاية السرد الذي يتضرع بالسيناريو، ولا يقدم إلا الظاهر المادي من الحكاية، أما قصة محمد مستجاب عليه رحمة الله، فهي سرد استبطاني للتفكير الإنساني، في زمان ومكان معينين، وشتان بين القصة الأولى والثانية.

أما التماس بين القصتين فجاء كالتالي:

أولا: العنوان، "زهر الفول" عند مستجاب، و"زهرة الفول" عند الجيزاوي.

ثانيًا: بعض المفردات اللغوية مثل: "كتاكيت" و"دجاج" التي جاءت في الحكايتين، وبعض عادات النسوة في الريف.

أمّا الاختلافات فجاءت كالتالي:

أولا: التفكير السردي أسطوري استبطاني عند مستجاب، وظاهري مثل السيناريو عند الجيزاوي.

ثانيًا: الإطار السردي في الحكايتين مُختلف تمامًا.

ثالثًا: الرؤية الفنية للحكايتين مُختلفة تمامًا.

رابعًا: الصور التي تسيطر على الحكايتين مُختلفة تمامًا.

خامسًا: الأثر السردي في الحكايتين مُختلف تمامًا.

سادسًا: الإيقاع السردي في الحكايتين مُختلف تمامًا.

سابعًا: أدوات السرد في الحكايتين مُختلفة تمامًا.

والآن، ماذا نقول لو كان الكاتب الكبير محمد مستجاب هو ماريو فارغاس يوسا، والكاتب خليل الجيزاوي هو محمد المنسي قنديل؟ ثم جاء العنوان والأفكار والتفكير السردي والتفاصيل تكاد أن تتطابق؟!

أما خيري عبد الجواد وربيع عقب الباب فالعنوانان متطابقان، بينما اختلف كل شيء.

وإذا كان كما يقول النقد البنيوي إن هناك تناصًا بين الحكايتين، فالتناص مكسب للقصة الأقدم، وإنما جاء الامتداد الدلالي في القصة الثانية مشروع تمامًا، وليس هناك من داعٍ أن يتخلى كاتب كبير مثل محمد المنسي قنديل عن موهبته وتاريخه الأدبي من أجل قصة قصيرة، وكذلك لن يتخلى كاتب متحقق مثل خليل الجيزاوي عن تاريخه وأعماله من أجل قصة لا تتجاوز الصفحتين لن تضيف إلى تاريخه الأدبي.