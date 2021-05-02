الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة حورية فرغلي.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاجها وتطورات حالتها الصحية

حورية فرغلي
حورية فرغلي

عادت الفنانة حورية فرغلي لمصر مرة أخري بعد رحلة علاج في أمريكا أستمرت عدة أسابيع حيث كانت تعاني من أزمة كبيرة في أنفها وأجرت عدة عمليات هناك. 

 

تفاصيل رحلة العلاج 

أجرت الفنانة حورية فرغلي خلال رحلة استمرت 4 شهور 4 عمليات جراحية في أنفها وتحسنت بشكل ملحوظ ولكن يتبقي لها عملية جراحية واحدة بناء علي رغبة الطبيب المعالج لها ستقوم بإجرائها في شهر أغسطس المقبل ولكنها فضلت العودة للقاهرة علي أن تعود مرة أخري خلال الفترة المقبلة، ولكن حاسة الشم والتذوق عادوا لها بشكل طبيعي. 

أول تعليق بعد العودة

في أول تعليق لحورية فرغلي فور عودتها للقاهرة قالت إنها تعرضت لموجة تنمر شديدة من الناس منها أنها قدمت مسلسل ساحرة الجنوب بسبب شكلها المخيف، وعبرت عن استيائها الشديد من هذه الأحاديث وأثر عليها بشكل سلبي للغاية ولكن في نفس الوقت أكدت أن هناك عددا كبيرا من أصدقائها ومحبيها كانوا دائماً السؤال عليها مثل الإعلامي عمرو الليثي. 

أول قرار بعد العودة 

وكشفت حورية فرغلي أنها ستقوم بذبح عجل لوجه الله في أول قرار لها بعد عودتها سالمه إلي أرض الوطن بعد رحلة علاجها الطويلة، وبعد  ذلك ستستعد للعودة لعملها مرة أخري بشكل طبيعي حيث تواصل معها أحد الأشخاص المقربين من المتج تامر مرسي يؤكد لها أن فور عودتها ستتعاون معه في عمل فني. 

 

 

يشار إلي أن حورية فرغلى أجرت 4 عمليات فى "الأنف" وتتواجد في امريكا منذ شهر يناير الماضي  وأجرت كل 20 يوما عملية، وكانت العمليات الجراحية عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى ووضعهما فى الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعى والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها، وكانت آخر أعمال حورية فرغلي فيلم "استدعاء ولي عمر" الذي عرض  بالسينما قبل انتشار فيرس كورونا وشاركها بطولته كل من صبري فواز ومحمد  عز، كما انتهت من تصوير فيلم "برأة ريا وسكينة" مع الفنانة وفاء عامر وتنتظر عرض خلال الفترة المقبلة، كما أن آخر عمل درامي قدمته كان مع الفنانة فيفي عبده في مسلسل "مملكة الغجر.

 

 

حورية فرغلي 4 عمليات جراحية رحلة علاج أمريكا انفها

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