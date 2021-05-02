الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تغلق الملاعب والنوادي وتعلق أنشطة الأكاديميات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

قرر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إغلاق كافة الملاعب التابعة للجامعة وإيقاف الأكاديميات، وكل الأنشطة الرياضية، وكذلك غلق نادي أعضاء هيئة التدريس بعد موافقة مجلس إدارته غدا، حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأكد «عزيز» على أن هذا القرار يأتي إيمانا من الجامعة بمسئوليتها المجتمعية، وللحفاظ على كل منسوبيها، والمجتمع الخارجي.

وأضاف رئيس الجامعة إلى أن القرار يهدف إلى منع التجمعات كأحد الإجراءات الاحترازية، مشددا على ضرورة التكاتف مع أجهزة الدولة، لتجنب تداعيات الموجة الحالية ذات الارتفاع في معدلات الإصابات والوفيات.

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