محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالشوارع

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أعمال الرصف الجارية بشوارع العاصمة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وعادل داوود رئيس حي أول.

بدأت الجولة بتفقد شارع سكة المحلة، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت في أحد جانبي الطريق ووضع طبقة المازوت في الجانب الآخر، كما تم توسعة الطريق بعرض (٤) أمتار في الاتجاهين، وضع طبقة الانترلوك على الأرصفة واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بأخرى جديدة.

وتوجه بعدها الدكتور رحمي لتفقد كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة، بدايةً من كوبري قحافة حتى نهاية شارع الأشرف، ويتم تطويره بإجمالي تكلفة ٣٤ مليون جنيه، حيث يتم وضع الانترلوك على جانبي الطريق إلى جانب البدء في وضع طبقة الأسفلت الرابطة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية، كما تفقد المحافظ آخر الأعمال بنفق قحافة ويتم تبطينه بطبقة عازلة لمنع تسرب المياه في إطار عملية تطوير شاملة للنفق.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع سكة شوبر، حيث يتم استكمال وضع البلدورات بامتداد الشارع لاستكمال الرصف، توجه بعدها لتفقد الأعمال بشارع الإسكندرية ويتم فيه الآن أعمال وضع البلدورات قبل بدء الرصف.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات المتواجدة في الشوارع وتتعدى على حرم الطريق وتعيق حركة المارة.