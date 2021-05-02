الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالشوارع

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية ونائبه

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أعمال الرصف الجارية بشوارع العاصمة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وعادل داوود رئيس حي أول.

بدأت الجولة بتفقد شارع سكة المحلة، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت في أحد جانبي الطريق ووضع طبقة المازوت في الجانب الآخر، كما تم توسعة الطريق بعرض (٤) أمتار في الاتجاهين، وضع طبقة الانترلوك على الأرصفة واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بأخرى جديدة.

وتوجه بعدها الدكتور رحمي لتفقد كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة، بدايةً من كوبري قحافة حتى نهاية شارع الأشرف، ويتم تطويره بإجمالي تكلفة ٣٤ مليون جنيه، حيث يتم وضع الانترلوك على جانبي الطريق إلى جانب البدء في وضع طبقة الأسفلت الرابطة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية، كما تفقد المحافظ آخر الأعمال بنفق قحافة ويتم تبطينه بطبقة عازلة لمنع تسرب المياه في إطار عملية تطوير شاملة للنفق.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع سكة شوبر، حيث يتم استكمال وضع البلدورات بامتداد الشارع لاستكمال الرصف، توجه بعدها لتفقد الأعمال بشارع الإسكندرية ويتم فيه الآن أعمال وضع البلدورات قبل بدء الرصف.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات المتواجدة في الشوارع وتتعدى على حرم الطريق وتعيق حركة المارة.

العاصمة عشوائيات تطوير العشوائيات أحمد عطا نائب المحافظ جولة تفقدية محافظ الغربية مدن ومراكز المحافظة حي ثان طنطا شوارع العاصمة أعمدة الإنارة مركز المحله

الأكثر قراءة

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

الزمالك يؤكد تقدمه باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور (مستندات)

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

«الاطمئنان الحذر».. علماء يوضحون موقف مصر من كورونا الهندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

ماجد حبته

الانتخابات الوهمية الفلسطينية

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة