سمية الخشاب عن مشاركتها بـ«موسى»: سيد رجب «غول تمثيل».. والحلقات القادمة «نار»

قالت الفنانة سمية الخشاب أنها سعيدة بالمشاركة في بطولة مسلسل "موسى"، مع الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن هناك ملحمة تمثيلية بينها وبين الفنان سيد رجب، قائلة: "أنا عملت له ألف حساب، وأنا أقف أمامه، لأنه غول تمثيل ويجب أن أكون على نفس القدر، والحمد لله إن ربنا كرمنا جميعًا".

وأكدت "سمية" خلال مداخلة هاتفية مع كابتن "أحمد شوبير" في برنامج "الوش التاني"، أن مسلسل "موسى" من أحلى المسلسلات التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لا تسعى للظهور كل عام، وتفضل أن تختار ورق محترم ودور جيد يليق بحجم الجمهور.

وأضافت "سمية" أن الجمهور على السوشيال ميديا هم سبب عودتها مرة أخرى للفن بسبب تشجيعهم لها ومطالبتها طوال الوقت بالعودة مجددًا لعالم الفن، مشيرة إلى أن الحلقات القادمة من مسلسل "موسى" تحمل الكثير من المفاجآت قائلة: "نار نار، مفاجآت من العيار الثقيل".

وتجسّد "سمية الخشاب" دور "حلاوتهم" شقيقة المعلم "وهبة" ويجسد دوره الفنان سيد رجب، وتقع في غرام "موسى"، والذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، وتكشف الحلقات القادمة عن الكثير من الأحداث بالمسلسل.

برنامج "الوش التاني" تقديم كابتن أحمد شوبير، على الهواء مباشرة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، من الأحد إلى الخميس من الثالثة وحتى الخامسة عصرا، ويذاع عبر إذاعة أون سبورت FM.

• أبطال موسى

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، هبة مجدي، عبير صبري، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، مفيد عاشور، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ويجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، ووتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ويقوموا بتصوير العمل ما يقرب من 16 ساعة بشكل شبه يومي لأنهاء كافة مشاهد العمل خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.