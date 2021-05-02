الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الزملوط»: احتياطي الأكسجين بمستشفى الفرافرة كافي وزيادة الأسطوانات لـ50

صورة محافظ الوادي
صورة محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المستشفى يتوافر بها ٢٩ أسطوانة أكسجين ممتلئة تكفى استخدامات المستشفى لمدة ٥ أيام، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة هذا العدد لـ٥٠ أسطوانة تصل غدا للمستشفى لتأمين الاحتياطي من الأكسجين، وهذا توضيحاََ لما أثير ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود نقص بأسطوانات الأكسجين بمستشفى الفرافرة المركزي.

وأوضح «الزملوط» أن المستشفى تستقبل الحالات البسيطة بينما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة لمستشفى الداخلة العام، لافتاََ إلى أن معدل استهلاك الأكسجين اليومي بالمستشفي خلال شهر أبريل الماضي، لم يرتفع عن أسطوانة واحدة يومياً.

ويطمئن المحافظ المواطنين بأنه يتم مراجعة رصيد الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة الاستيعابية بالمستشفيات يومياََ، لسد أي نقص قد يطرأ والتعامل الفوري معه.

 وأثيرت بعض الشكاوى من أهالي مركز الفرافرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى محافظ الوادي الجديد، بسرعة توفير اسطوانات أكسجين بمستشفى الفرافره المركزي، حيث أن عدد الاسطوانات غير كافي والمسافة بين أقرب وحدة لملئ الإسطوانات يبعد حوالي 550 كيلومتر، مؤكدين دعمهم الكامل لقطاع الصحة ولجيشنا الأبيض حفظهم الله. 

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الوادي الجديد أسطوانة أكسجين تكفى تأمين الإحتياطي مستشفى الفرافرة المستلزمات الطبية رصيد الأكسجين فيروس كورونا

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