الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا: حققنا قفزة نوعية كبرى بمجال النشر الدولي

كمال عكاشة
كمال عكاشة

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حققت قفزة نوعية كبرى في مجال النشر الدولي، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة دولياً إلى 715 بحثاً بنهاية شهر إبريل 2021، مقارنة بنشر 495 بحثا في العام السابق.

وأكد الدكتور كمال عكاشة حرص إدارة جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على دعم البحث العلمي وتعزيز السياسات البحثية وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات الجامعة لتطوير البحث العلمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية عالميا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن ارتفاع الإنتاج البحثي السنوي يعد مؤشراً جيداً انعكس فى تعزيز مكانة الجامعة فى التصنيفات الدولية، حيث ظهرت جامعة طنطا لأول مرة في تصنيف Round University Ranking (RUR) الدولي ضمن 6 جامعات مصرية فقط، محققة المركز 776 عالميًا والخامس محليًا، فضلًا عن الطفرات الكبيرة في برامج الدراسات العليا وعدد الطلاب الملتحقين بها، والإصدارات العلمية في المجلات العلمية.

وكان  الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قد هنأ الأخوة المسيحيين بالعيد، موضحًا أن مصر ستظل نموذجاً فريداً فى التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية بين قطبيها من المسلمين والمسيحيين، ونبذ كل محاولات النيل من وحدة شعبها.

وبعث رئيس جامعة طنطا برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، أعرب فيها عن خالص تهانى وصادق أمنيات أسرة جامعة طنطا بهذه المناسبة الغراء.

وأضاف الدكتور محمود ذكى عمق الترابط الذى يتمتع به المصريين جميعهم ”مسلمين ومسيحيين”، مشيرا إلى أن علاقة التآخي بين عنصري الأمة أصبحت بحق نموذجًا يحتذى به للشعوب المختلفة بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار، لتبقى راية مصر الكنانة خفاقة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

رئيس جامعة جامعة طنطا البحث العلمي دعم البحث العلمي العام السابق جامعات مصر الدكتور رئيس جامعة طنطا رئيس الجامعة الدراسات العليا مواكبة التطور النشر الدولي نائب رئيس التصنيفات الدولية ابريل 2021 عدد الأبحاث المنشورة شهر أبريل 2021 الدكتور كمال عكاشة

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