الأحد 02 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تسجل 340 وفاة بكورونا

شوارع تركيا خاوية
شوارع تركيا خاوية لمواجهة انتشار كورونا السريع

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، أن أنقرة سجلت 340 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا و25980 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتأتي هذه الحصيلة تزامنا مع ثالث أيام العزل العام على مستوى البلاد، والذي يشمل فرض حظر تجول وإغلاق المدارس والعديد من الشركات.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية في متوسط سبعة أيام، بانخفاض عن المرتبة الثانية التي احتلتها لفترة وجيزة الشهر الماضي.

وبعد تخفيف الإجراءات في أوائل مارس، تراجعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن قرارها بعد بلوغ الإصابات مستويات قياسية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن مساء  الاثنين الماضي، الإغلاق التام اعتبارا من السابعة مساء الخميس الموافق 29 أبريل المنصرم، حتى الخامسة صباح يوم الإثنين 17 مايوالجاري.

وقال أردوغان، في كلمة له بعد اختتام اجتماع الحكومة التركية، إنه "سيتم تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال، وتأجيل جميع الامتحانات"، وذلك حسب الاعلام التركي.

تركيا وزارة الصحة فيروس كورونا 25980 إصابة 340 وفاة

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