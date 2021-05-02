الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير مديرية التأمين الصحي بالغربية : «لن نترك حق طاقم مبرة المحلة»

مبرة المحلة
مبرة المحلة

أكد الدكتور رائف يوسف مدير مديرية التأمين الصحي بالغربية، أنه لن يترك حق طاقم المستشفي المُعتدي عليهم، وأنه تواصل معهم مباشرة بعد واقعة التعدي عليهم للاطمئنان عليهم وعلى المعدات، مؤكدًا أنه سيقدم كل الدعم لهم، مشيرا إلى أن المستشفى حرر مذكرة بالواقعة في قسم شرطة المحلة، وتم إرسالها للنيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط المعتدين ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وشهد مستشفى المبرة بالمحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى، اليوم، واقعة مؤسفة حيث اعتدت أسرة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، على الطاقم الطبى بالسب والقذف والضرب، ما أدى إلى تحطيم وإتلاف بعض الأدوات والأجهزة بقسم العناية المركزة.
 

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