ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 200 طربة حشيش بكفرالدوار

تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 200 طربة حشيش قبل ترويجهم على العملاء بمنطقة كفرالدوار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (3 من العناصر الإجرامية) تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة كفرالدوار مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا.

6 معلومات توضح لك عن عقوبات تعاطى واتجار المخدرات:

المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام في انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.